Німеччина хоче купити дві системи Patriot для України

Президент Дональд Трамп заявив, що США надішлють Україні додаткові батареї протиповітряної оборони Patriot, які, за словами Києва, необхідні для захисту від російських обстрілів.

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«Я ще не узгодив кількість, але вони їх отримають, — днями сказав Трамп журналістам. — Ми надамо їм Patriot, які їм так необхідні».

Цей крок, ймовірно, став підготовкою до того, що Трамп назвав своєю «важливою заявою» щодо війни в Україні, яка, включатиме нову військову допомогу Києву. Президент США все більше роздратований непоступливістю президента путіна в переговорах про закінчення війни.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з Трампом під час дводенного візиту до Вашингтона. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також прибуде до столиці США. Берлін веде переговори з адміністрацією Трампа про надання Україні двох додаткових систем Patriot і покриття всіх витрат на ці вкрай необхідні поставки, пише Вloomberg.

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Трамп заявив, що США «нічого не платять» за потенційне постачання нових батарей, яке, за його словами, буде фінансуватися Європейським Союзом. Минулого тижня він заявив, що саме НАТО «на 100% оплатить ці озброєння».

Проте цей крок свідчить про зміну позиції Дональда Трампа, який відкладав затвердження будь-яких нових поставок озброєнь до України.

Україна отримувала зброю від США, але лише за рахунок коштів, що залишилися від часів президентства Байдена. Трамп раніше відмовлявся розглядати можливість пошуку додаткових коштів, стверджуючи, що це лише посилить позицію путіна і зменшить шанси на припинення бойових дій.

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Останній план Трампа щодо відправки додаткової оборонної зброї в Україну з'явився після того, як на початку цього місяця Пентагон несподівано призупинив деякі ключові поставки зброї, посилаючись на низькі запаси. Пізніше Зеленський заявив, що США відновили поставки військової допомоги.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп анонсував нові рішення щодо постачання зброї Україні.

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