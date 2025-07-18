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Терміново готується передача Patriot до Києва: що відбувається
Тривають підготовчі роботи для швидкої передачі додаткових систем протиповітряної оборони Patriot Україні. Про це заявив командувач Об’єднаного командування сил НАТО у Європі генерал Алексус Гринкевич, додавши, що Україна зазнає найжорсткіших російських атак за весь час війни, повідомляє Reuters.
«Підготовка триває, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передачі Patriot, — сказав він на конференції в німецькому місті Вісбаден. — Мені було дано вказівку діяти якомога швидше».
Командувач, щоправда, не уточнив терміни передислокації. Але додав, що операція має відбутися у стислі строки, щоб посилити захист столиці від нових ударів росії ракетами та дронами.
Також Гринкевич відмовився розкривати будь-кому точну кількість озброєнь, які передаються.
Він додав, що системи Patriot, які вже знаходяться в Європі, можуть бути швидко перекинуті в Україну, а потім замінені тими, що надійдуть з американських виробничих ліній. Відомо, що незабаром відбудеться зустріч країн, що володіють системами Patriot, і донорів України під головуванням Алексуса Гринкевича.
Раніше повідомлялося, що Україна розгортає десятки тисяч перехоплювачів, щоб зупинити російські «Шахеди».180
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