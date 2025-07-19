Справді допомагає при застуді: користь курячого супу науково доведена

Команда дослідників під керівництвом Сенді Лукас, старшого викладача факультету медичних наук Університету Західної Шотландії, вивчила вплив супів на лікування гострих респіраторних інфекцій. Тестувалися різні види супів, включаючи традиційний курячий суп, ячмінний суп, а також трав'яні та овочеві суміші.

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Одне з проаналізованих досліджень показало, що люди, які вживали суп, одужували в середньому на два з половиною дні швидше, ніж ті, хто цього не робив. Учасники відзначали у них менш виражені симптоми, такі як закладеність носа, сильний біль у горлі та втома.

У деяких людей спостерігалися нижчі рівні маркерів запалення в крові, що може свідчити про легший перебіг інфекції. Зокрема, дослідники зазначили, що рівні білків, які відповідають за індукцію запалення, були нижчими у тих, хто вживав суп. Це свідчить про те, що курячий суп може пом'якшувати гіперактивну імунну відповідь, що призводить до менш тяжких симптомів та більшого комфорту під час хвороби. Однак жодне з проаналізованих досліджень не вивчало, чи впливає вживання супу на такі аспекти, як кількість днів лікарняної відпустки чи частота госпіталізацій, пише видання Medonet.

Експерти зазначають, що тепло супу та багатство поживними речовинами можуть допомогти організму боротися з інфекцією. Такі інгредієнти, як часник, цибуля, імбир та листова зелень, відомі своєю протизапальною та імуностимулюючою дією. Теплий суп також допомагає розріджувати слиз, заспокоює біль у горлі та покращує загальне самопочуття під час хвороби.

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Курячий суп легко приготувати, він недорогий, безпечний для більшості людей та широко визнаний ефективним домашнім засобом від незначних захворювань. Однак автори наукового огляду наголошують, що необхідні подальші дослідження, щоб визначити, які інгредієнти та рецепти дають найкращі результати. Вони також наголошують на необхідності вимірювання таких показників, як швидкість повернення до роботи чи навчання, якість сну під час хвороби, а також загальний рівень комфорту та енергії.

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