Дуже смачно із зеленню та грінками: як приготувати ситний курячий суп із квасолею

Осінь — пора гарячих супів. У меню ресторанів їх чимало. А який приготувати вдома? Можна зробити овочевий, гречаний, рисовий… Один з найкращих варіантів — курячий суп із квасолею. Це не лише смачно, а й досить бюджетно. Квасолю замочіть у воді на ніч, тоді вона звариться швидше. Рецептом смачного супу з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

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— Подавайте цей суп із зеленню та грінками, — каже Ардія Діаманті. — За бажанням можете доповнити страву сметаною з часником, натертим на тертку. Альтернативою сметані може бути оливкова олія із зеленою цибулею.

Курячий суп з квасолею

Склянка квасолі

Цибуля ріпчаста — 1 велика цибулина

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Морква середнього розміру — 2 шт.

Картопля середнього розміру — 5 шт.

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Філе курки — 200 г

Сіль — до смаку

Перець чорний — до смаку

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Лавровий лист

Відварити квасолю майже до готовності. Курку порізати на невеликі шматочки й підсмажити на сковороді з цибулею, картоплею та морквою, порізаними на кубики. Потім додати в каструлю з квасолею. Варити до готовності. Додати лавровий лист. Посолити й поперчити до смаку.

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати ароматний гороховий суп з беконом.

Фото Pixabay

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