Наказав стерти з лиця землі селище під Києвом: російський генерал отримав другу підозру (відео)

За матеріалами СБУ екскомандувач Східного військового округу зс рф генерал-полковник Олександр Чайко, якому раніше заочно повідомили про підозру за злочинний наказ завдавати авіаудари фугасними авіабомбами по Бородянці Київської області, отримав і другу підозру — за наказ бити по цивільним будинкам під час боїв за Київ

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«Перебуваючи на посаді, у березні 2022 року рашист наказав задіяти бойову авіацію та артилерію по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині. Для здійснення атак окупанти використали авіабомби, зокрема ФАБ-500, а також снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 „Ураган“ та некеровані авіаційні ракети С-8», — повідомили в Службі безпеки України.

Під час березневих спроб пробитися до столиці загарбники 8 днів здійснювали масовані удари по населеному пункту, вбивши двох його мешканців та знищивщи 73 будинки.

Військовому злочинцю інкримінують ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

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На запису, який оприлюднює СБУ, російський генерал наказує «обирати цілі», бо «ракети багато коштують». А також наказує стерти населенний пунк з лиця землі.

Нагадаємо, що раніше СБУ заочно повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту Костянтину Степаніщеву, який командував операцією наступу на Харків у 2022 році.

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Фото СБУ

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