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Події

«Швидка» потрапила у ДТП у Дніпрі: загинув медик

12:57 19 липня 2025
У Дніпрі у ДТП загинув медик. Фото поліції

На Дніпропетровщині, де цього року в страшній ДТП загинули двоє молодих бійців ММА з Кривого Рогу, в обласному центрі дорожньо транспортна пригода забрала життя медика.

За даними поліції Дніпропетровщини, 19 липня близько 5 ранку на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі «швидка» врізалася у стовп.

"Швидка" врізалася у стов у Дніпрі - є жертви та постраждалі. Фото поліції

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. В результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, що днями в Дніпропетровській області перекинувся двоповерховий автобус із пасажирами — одна людина загинула. Медична допомога знадобилася 28 людям.

Фото поліції

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