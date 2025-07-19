- 16:12 Зірка «Спіймати Кайдаша» служитиме у ППО. Безкоштовно
- 15:40 росія може почати великий літній наступ за кілька днів чи тиждень: що про це відомо
- 15:14 Ретроградний Меркурій у липні-2025: що потрібно зробити і чого робити не можна
- 14:49 Легка запіканка з кабачком: рецепт для лінивих
- 14:29 Податок у 23% на онлайн-продаж українцям не загрожує: причина в регламенті ВР, але його все одно хочуть впровадити
- 14:01 Поліція розшукала поціновувачку росії, що оскандалилася в київському метро: що їй загрожує
- 13:31 Не «ждуни», а розвідники: військовий розповів, для чого ворог використовує БпЛА із сонячною панеллю
- 13:00 Євроінтеграція України під питанням: Мерц не очікує змін до 2034 року
- 12:57 «Швидка» потрапила у ДТП у Дніпрі: загинув медик
- 12:30 Чому автор першої української Конституції Пилип Орлик і його син, французький дипломат, вдавали на людях, що вони незнайомі: знайдено документи
- 12:01 Де і о котрій годині дивитись онлайн Усик — Дюбуа 2: розклад трансляцій та прогноз на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу
- 11:46 Вночі ворог атакував Україну понад 340 дронами та 35 ракетами: скільки з них вдалося збити
«Швидка» потрапила у ДТП у Дніпрі: загинув медик
На Дніпропетровщині, де цього року в страшній ДТП загинули двоє молодих бійців ММА з Кривого Рогу, в обласному центрі дорожньо транспортна пригода забрала життя медика.
За даними поліції Дніпропетровщини, 19 липня близько 5 ранку на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі «швидка» врізалася у стовп.
«Попередньо встановлено, що водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. В результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, що днями в Дніпропетровській області перекинувся двоповерховий автобус із пасажирами — одна людина загинула. Медична допомога знадобилася 28 людям.
Фото поліції160
Читайте нас у Facebook