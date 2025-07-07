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Пекло на трасі: двоповерховий автобус перекинувся на Дніпропетровщині, десятки постраждалих (фото)
Напередодні в Угорщині в ДТП потрапив пасажирський автобус з українцями — травмовані 19 людей, 17 з яких — діти. А ранком 7 липня на Дніпропетровщині перекинувся двоповерховий автобус із пасажирами.
Як повідомляють в ДСНС, це сталося поблизу селища Петриківка Дніпровського району. На жаль, одна людина загинула. Медична допомога знадобилася 28 людям.
Рятувальники деблокували шістьох людей, яких затиснуло у транспортному засобі, та передали постраждалих медикам.
За попередніми даними поліції, водій автобуса VAN HOOL не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.
В поліції Дніпропетровщини додали, що 17 осіб із тілесними ушкодженнями наразі шпиталізовані.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження).
Нагадаємо, що цього літа в Румунії автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом, що був припаркований на узбіччі дороги. Тоді п'ятеро людей загибли, одна постраждала.
Фото ДСНС508
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