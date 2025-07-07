Пекло на трасі: двоповерховий автобус перекинувся на Дніпропетровщині, десятки постраждалих (фото)

Напередодні в Угорщині в ДТП потрапив пасажирський автобус з українцями — травмовані 19 людей, 17 з яких — діти. А ранком 7 липня на Дніпропетровщині перекинувся двоповерховий автобус із пасажирами.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в ДСНС, це сталося поблизу селища Петриківка Дніпровського району. На жаль, одна людина загинула. Медична допомога знадобилася 28 людям.

Водій двоповерхового автобусу не впорався з керуванням. Фото поліції

Рятувальники деблокували шістьох людей, яких затиснуло у транспортному засобі, та передали постраждалих медикам.

РЕКЛАМА

Рятувальники деблокували шістьох пасажирів автобусу. Фото ДСНС

За попередніми даними поліції, водій автобуса VAN HOOL не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

В поліції Дніпропетровщини додали, що 17 осіб із тілесними ушкодженнями наразі шпиталізовані.

РЕКЛАМА

В ДТП загинула одна людина, 17 шпиталізовані. Фото поліції

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження).

Нагадаємо, що цього літа в Румунії автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом, що був припаркований на узбіччі дороги. Тоді п'ятеро людей загибли, одна постраждала.

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

508

Читайте нас у Facebook