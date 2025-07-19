Сукня такого фасону зробить вас більш юною: секрет ефекту частково в її назві

Теніс здавна був улюбленою грою аристократії у Франції та Англії. Цей вид спорту вимагає витрат за використання корту, ракеток, м'ячів, тому він не був доступний широким верствам населення. Навіть одяг для цієї гри, якщо ви помітили, особливий.

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Тенісна сукня, поряд із тенісними прикрасами — яскравий тренд цього літа. У цій сукні поєднуються спортивна функціональність та стильний дизайн, і вона ідеальна для кожного дня, особливо якщо виконана з «дихачих» матеріалів.

Ви можете не грати в теніс, але така сукня в гардеробі зробить вас юнішою та респектабельнішою — така психологія сприйняття.

Дуже ефектно виглядають тенісні сукні з контрастним оздобленням. Найпопулярнішим кольором є білий. Але і в синьому, чорному, червоному, жовтому, салатовому воно виглядає чудово. Спідниця в тенісній сукні не обов'язково має бути плісованою. Вона може бути розкльошеною або А-силуету. Довжина — міні. Є довші, є коротші.

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Приміряйте таку сукню — і, можливо, вона стане однією з улюблених у вашому гардеробі.

Раніше Ольга Сметанська підказала золоте правило вибору головного убору, яким користуються голлівудські зірки.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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