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Стиль життя

Сукня такого фасону зробить вас більш юною: секрет ефекту частково в її назві

22:29 19 липня 2025
Тенісна сукня

Теніс здавна був улюбленою грою аристократії у Франції та Англії. Цей вид спорту вимагає витрат за використання корту, ракеток, м'ячів, тому він не був доступний широким верствам населення. Навіть одяг для цієї гри, якщо ви помітили, особливий.

Тенісна сукня, поряд із тенісними прикрасами — яскравий тренд цього літа. У цій сукні поєднуються спортивна функціональність та стильний дизайн, і вона ідеальна для кожного дня, особливо якщо виконана з «дихачих» матеріалів.

Ви можете не грати в теніс, але така сукня в гардеробі зробить вас юнішою та респектабельнішою — така психологія сприйняття.

Дуже ефектно виглядають тенісні сукні з контрастним оздобленням. Найпопулярнішим кольором є білий. Але і в синьому, чорному, червоному, жовтому, салатовому воно виглядає чудово. Спідниця в тенісній сукні не обов'язково має бути плісованою. Вона може бути розкльошеною або А-силуету. Довжина — міні. Є довші, є коротші.

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Приміряйте таку сукню — і, можливо, вона стане однією з улюблених у вашому гардеробі.

Раніше Ольга Сметанська підказала золоте правило вибору головного убору, яким користуються голлівудські зірки.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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