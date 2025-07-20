Леви мають обережніше поводитися з грошима, а Козерогам не слід втручатися в чуже особисте життя: гороскоп на 20 липня

Астрологи, які раніше розповіли, як перехід Урану до Близнюків вплине на долю знаків зодіаку, розказали, яким буде день 20 липня. Це час, коли занепад сил, лінощі і апатію тією чи тією мірою відчують навіть найактивніші та найдіяльніші з нас, інформує ТСН.

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Козеріг

Не втручайтесь у чуже особисте життя, не давайте порад і не розпитуйте про інтимні подробиці. Краще зосередьтеся на власному житті — це розставить усе на свої місця.

Водолій

Цей день не підходить для буденних справ — усе може йти шкереберть. Натомість присвятіть час своєму хобі. Воно не лише захопить вас, а й принесе гарантоване задоволення.

Риби

Не варто втручатися у сварку між двома близькими людьми. Ви навряд чи зможете їх помирити, але марні спроби зайняти чиюсь сторону можуть вас виснажити.

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Овен

Сьогодні уникайте спілкування з неприємними людьми. Негативні емоції можуть погано позначитися не лише на вашому моральному, а й на фізичному стані.

Телець

Не нав'язуйте свою дружбу людям, які її не цінують. Ви навряд чи завоюєте їхню прихильність, зате можете серйозно зашкодити своїй самооцінці.

Близнюки

Сьогодні — гарний день, щоб очистити простір та енергетику свого дому. Приберіть та викиньте мотлох, яким би потрібним він вам не здавався на перший погляд.

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Рак

Відкладіть нові проєкти на кілька днів, адже сьогодні для них не вистачить енергії. Краще займіться рутинними справами, які також важливі.

Лев

Будьте обережні з грошима. Під впливом моменту ви можете витратити більше, ніж можете собі дозволити, і потім доведеться економити.

Діва

Приймаючи важливі рішення, не покладайтесь на розум, навіть якщо його аргументи здаються переконливими. Довіртеся серцю — воно знайде єдино правильний шлях.

Терези

Робота, навіть домашня, сьогодні не буде ладнатися. Краще наведіть лад у документах, як у реальних, так і у віртуальних папках на комп'ютері.

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Скорпіон

Якщо у стосунках з коханою людиною виникне розбіжність, не звинувачуйте її. Спершу згадайте, що і ви в чомусь винні, тож ви обоє відповідальні за цей конфлікт.

Стрілець

Важливі, хоч і нецікаві справи не можуть вічно чекати. Рано чи пізно їх доведеться завершити, і цей день ідеально підходить для такої роботи.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 21 по 27 липня.

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