Краще імпортних освіжувачів: які дешеві засоби здатні ідеально освіжити туалет

Неприємний запах у туалеті — часта проблема, особливо якщо в приміщенні недостатня вентиляція. Однак не завжди є необхідність витрачатися на дорогі освіжувачі повітря або спеціалізовані пігулки для бачка. Існує ряд простих та доступних способів, які допоможуть не лише освіжити повітря, але й підтримувати чистоту унітаза без зайвих витрат.

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Докладніше про те, які дешеві засоби здатні ідеально освіжити туалет, розповідає 24 канал.

Народні методи, перевірені часом, виявляються не менш ефективними, ніж магазинні засоби. При цьому більшість необхідних інгредієнтів можна знайти прямо на кухні або вдомашньої аптечки.

Мило — натуральний освіжувач бачка

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Якщо в домі накопичилися залишки мила, не варто їх викидати. Дрібні обмилки можна помістити в зливний бачок унітаза. У воді мило поступово розчинятиметься, наповнюючи туалет легким приємним ароматом.

Однак слід враховувати, що з часом може утворитися мильна плівка, яка вплине на роботу механізму. Тому рекомендується періодично очищати внутрішні деталі бачка.

Зубна паста — швидкий спосіб освіжити

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Один з найпростіших і найпопулярніших способів — використовувати дешевий тюбик зубної пасти.

При кожному змиві паста виділятиме аромат і злегка очищатиме стінки унітаза. Такий метод дозволяє одночасно позбутися запаху і запобігти утворенню нальоту.

Кока-кола проти нашарування

Газовані напої з високим вмістом кислоти, такі як кола, ефективно справляються з вапняними нашаруваннями.

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Для очищення унітаза достатньо вилити близько двох літрів напою в чашу, обробити забруднені ділянки йоржиком та залишити на пару годин. Після змивання внутрішні поверхні стають помітно чистішими, а запах покращується.

Гірчиця і крохмаль — натуральний склад, що чистить

Зробити пасту для чищення унітаза можна з підручних засобів: дві ложки гірчичного порошку, одна ложка лимонної кислоти та чотири ложки крохмалю.

Засіб наносять на забруднені ділянки та залишають на 30 хвилин, після чого зчищають щіткою та змивають. Такий підхід не лише видаляє забруднення, а й освіжає поверхню.

Домашній освіжувач — без хімії та витрат

Щоб створити власний освіжувач для туалету, потрібно змішати перекис водню (3 ст. ложки), лимонний сік (3 ст. ложки), 7 крапель будь-якої ефірної олії та близько 100 мл води.

Розчин можна залити в бачок унітаза або використовувати для розпилення у приміщенні. Цей засіб не тільки покращує запах, але й має антибактеріальну дію.

Важливі поради

Не забувайте регулярно очищати бачок та унітаз, навіть при використанні ароматизуючих засобів.

Уникайте використання агресивних хімікатів, які можуть пошкодити сантехніку.

Уважно стежте за станом труб та вентиляції — вони часто стають джерелом неприємних запахів.

Невеликі зусилля та звичні засоби допоможуть перетворити туалет на чистий та свіжий простір без зайвих витрат.

Раніше «ФАКТИ» писали, як самостійно приготувати «диво-гель» для ванної кімнати, який дозволить зекономити чимало грошей при прибиранні.

Фото — Pixabay

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