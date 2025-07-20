- 08:19 Ракам варто зосередитись на практичних питаннях, а Дівам позбутися зайвого: гороскоп на понеділок, 21 липня
- 20.07 22:28 Шкарпетки-«невидимки»: як вибрати ідеальні для кросівок і балеток
- 20.07 22:02 Шоколадний ягідний пиріг: смачно, легко та швидко
- 20.07 21:32 Кеті Перрі відверто розповіла про творчість після розриву з Орландо Блумом
- 20.07 21:02 Робіть це у відпустці, щоб запобігти різкому підвищенню рівня цукру в крові
- 20.07 20:45 «Фарфорові пляжниці Ольги Рапай — мрія багатьох колекціонерів», — дослідниця історії порцеляни Людмила Карпінська-Романюк
- 20.07 20:33 Пройшов понад три роки запеклих боїв, болючих втрат: в бою поліг батько двох дітей з Рівненщини
- 20.07 20:06 Квашені огірки з хроном і спеціями: має приготувати кожна господиня
- 20.07 19:54 Стрільцям — «Туз Пентаклів», Рибам — «Туз Жезлів», а Близнюкам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 21 липня
- 20.07 19:39 Російський літній наступ досяг кульмінації: що відбувається на фронті
- 20.07 18:52 Шпарагівка на зиму: авторський рецепт від Тетяни Літвінової
- 20.07 18:44 Сильна злива «зупинила» дорожній рух в Києві: де було ускладнено пересування транспорту
В Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік: справу взяв під контроль генпрокурор
В Києві, де раніше маршрутка зіткнулася з бензовозом, працівник прокуратури потрапив у резонансну ДТП. Він збив жінку на тротуарі та втік з місця аварії. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, який також опублікував відео події.
За його інформацією, аварія сталась близько 23:30 суботи, 19 липня у Голосіївському районі столиці. Винуватець спершу втік із місця ДТП, проте згодом був затриманий.
За попередніми даними, жінка, яку збив чиновник — жива.
Винуватець аварії — Андрій Молочний. Він головний спеціаліст відділу органів прокуратури.
Водночас Кравченко заявив, що бере справу під особистий контроль та буде представляти потерпілу у суді.
«Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Беру цю справу під контроль. І, як генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде», — написав він під відео.
Як писали «ФАКТИ», минулого року Дарницький райсуд Києва виніс вирок у резонансній справі про ДТП п'ятирічної давнини — у 2019 році теща шоумена Сергія Притули та ексрегіонала Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник стала винуватицею дорожньо-транспортної пригоди — наїхала на жінку з дитиною.213
Читайте нас у Facebook