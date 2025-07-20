В Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік: справу взяв під контроль генпрокурор

В Києві, де раніше маршрутка зіткнулася з бензовозом, працівник прокуратури потрапив у резонансну ДТП. Він збив жінку на тротуарі та втік з місця аварії. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, який також опублікував відео події.

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За його інформацією, аварія сталась близько 23:30 суботи, 19 липня у Голосіївському районі столиці. Винуватець спершу втік із місця ДТП, проте згодом був затриманий.

За попередніми даними, жінка, яку збив чиновник — жива.

Винуватець аварії — Андрій Молочний. Він головний спеціаліст відділу органів прокуратури.

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Водночас Кравченко заявив, що бере справу під особистий контроль та буде представляти потерпілу у суді.

«Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Беру цю справу під контроль. І, як генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде», — написав він під відео.

Як писали «ФАКТИ», минулого року Дарницький райсуд Києва виніс вирок у резонансній справі про ДТП п'ятирічної давнини — у 2019 році теща шоумена Сергія Притули та ексрегіонала Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник стала винуватицею дорожньо-транспортної пригоди — наїхала на жінку з дитиною.

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