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Гаррі вирішив підти «шляхом принцеси Діани»: що задумав Сассекс
В той час як принцеса Уельська Кейт Міддлтон вирішила припинити спроби «примирити» свого чоловіка принца Вільяма з його рідним братом Гаррі, останній також змінив свою поведінку.
Зокрема, молодший син короля Чарльза III твердо вирішив помиритися з своєю родиню і позбавитися іміджу «ображеного принца», пишуть ЗМІ.
Він нібито готовий на багато вчинків для того, щоб налагодити стосунки з батьком і братом, навіть якщо для цього потрібно буде дистанціюватися від дружини Меган Маркл, яка нещодавно натякнула на брехню з боку своїх титулованих родичів.
Тому, залишивши Меган Маркл в США, Гаррі вирушив у благодійну поїздку до Африки.
Там, в Анголі, Гаррі планує пройти стежкою на місці встановлення мін для організації Halo Trust: тим же маршрутом у 1997 році пройшла його мати, принцеса Діана. Ця поїздка, як повідомляється, була ретельно спланована та підготовлена командою Гаррі з метою покращити його публічний імідж, а також нагадати, що він — син Діани і поділяє її хоробрість та співчуття.
Як відомо, актриса Меган Маркл і принц Гаррі одружилися у 2018 році, а через два роки відмовилися від королівських повноважень та переїхали до США. У пари двоє дітей — син Арчі та дочка Лілібет. З кожним роком їхні стосунки з королівською родиною погіршувалися: багато в чому через випущені принцом мемуари «Запасний» і скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, в якому Гаррі невтішно відгукувався про сім'ю, а Меган — про сестру, після чого та навіть подала до суду. Також подружжя випустило токшоу на Netflix, де знову розповіло достатньо подробиць про королівську родину.
Також нагадаємо, що днями у Великій Британії відбувся таємний «саміт», націлений на примирення Гаррі та короля Чарльза III.
Фото зі сторінки sussexroyal149
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