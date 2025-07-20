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Наздожене кармічний бумеранг: на кого сьогодні чекає диво, а кому доведеться платити за помилки
На думку астрологів, сьогодні, 20 липня, багато людей відчують занепад сил, лінощі і апатію. Крім цього, представникам чотирьох знаків зодіаку доведеться «розплатитися» за минулі вчинки, і при цьому пощастить не всім, пише РБК-Україна.
Козеріг
Козероги, ваша витримка буде винагороджена! Ви стійко переносили труднощі й тепер настав час змін. Всесвіт готує знак, що розвіє сумніви. Давно зачинені двері відчиняться, а кармічний успіх принесе щедру винагороду.
Лев
Леви, минуле наздожене вас! Те, що ви прагнули залишити позаду, знову вийде на поверхню. Кармічний тиск відчуватиметься у словах та реакціях інших, змушуючи замислитися. Це не покарання, а можливість очистити простір через внутрішню роботу.
Діва
Діви, ваша доброта повернеться щастям! Турбота про інших обернеться хвилею радості. Людина, про яку ви забували, знову з'явиться. Втрачений шанс раптом повернеться. Завдяки кармічному бумерангу ви зрозумієте, що світ справедливий.
Терези
Терези, ваш баланс зруйнується! Доведеться ухвалювати непрості рішення та дивитися правді в очі. Всесвіт вимагає чесності — це кармічний бумеранг. Це здаватиметься несправедливим, але згодом прийде розуміння, що це був необхідний крок. Не тікайте від правди й усвідомте помилки.
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