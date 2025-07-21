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Коли і на якому каналі дивитись «Хамрун Спартанс» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги чемпіонів
У вівторок, 22 липня, київське «Динамо», що презентувало нову ігрову форму, проведе на 8-тисячному стадіоні «Тоні Беззіна» у містечку Паола перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти найсильнішого клубу Мальти «Хамрун Спартанс» (арбітр — Сесар Сото Градо з Іспанії).
Острів'яни у стартовому відбірному раунді пройшли литовський «Жальгіріс». Суперники обмінялися домашніми перемогами з рахунком 2:0, а в серії післяматчевих пенальті з 28 (!) ударів «Хамрун Спартанс» виявився сильнішим — 11:10.
Відеоогляд матчу «Хамрун Спартанс» — «Жальгіріс» — 2:0 (по пенальті — 11:10)
Букмекери у майбутній зустрічі бачать явним фаворитом підопічних Олександра Шовковського, які в останньому спарингу на зборі в Австрії програли «Осієку» (0:1). Приміром, аналітики контори GGBet ставки на перемогу команди 61-річного італійця Джакомо Модікі приймають з коефіцієнтом 6,45, на нічию — 4,58, на виграш киян, які раніше ніколи не грали з мальтійськими клубами, — 1,46.
У прямому ефірі трансляцію поєдинку «Хамрун Спартанс» — «Динамо» дивіться на території України (початок — о 20:00) на телеканалі «2+2».
Ліга чемпіонів. 2-й раунд кваліфікації. Перший матч
22 липня (вівторок)
«Хамрун Спартанс» — «Динамо» 20:00 «2+2»
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 29 липня в польському Любліні. До речі, у разі виходу до 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» за підсумками жеребкування у Ньоні зіграє 5 чи 6 та 12 серпня з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль), а у разі невдачі — 7 та 14 серпня в Лізі Європи з невдахою цієї ж пари.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» пройшов у відборі Ліги Європи фінський «Ільвес» і вийшов на «Бешикташ».
Фото ФК «Динамо»201
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