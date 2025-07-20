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Клуб споживачів

Розчиніть молоко у відрі води й додайте йод: рецепт «секретного» підживлення для огірків

14:52 20 липня 2025
Огірки можна підживлювати під корень та ообробляти по листу, фото скриншот відео

Блогерка Гала з Німеччини радить підживлювати огірки та томати «калорійною бомбою». Свої секрети для підживлення овочів має й ведучий ще одного інтернет-каналу, в якого понад 400 тисяч підписників.

Рецепт ефективного підживлення, за його словами, такий: літр молока розчинити в 10 літрах води й додати 30 крапель йоду. На один кущ використовувати 1,5 літра розчину.

Також можна додати до нього столову ложку рідкого мила.

Крім того, склад розчину для профілактичного обприскування огірків буде іншим: взяти 10 літрів води, капнути 30 крапель йоду та влити 1 л молока низької жирності або пів літра сироватки.

Витримати треба один день та обприскувати розрахунком 1 літр на 1 квадратний метр ділянки з огірками. Обприскування слід проводити ввечері, у тиху безвітряну погоду. Починати обробку листя краще знизу, поступово пересуватися догори. Не варто поєднувати молочно-йодне підживлення з іншими добривами.

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Важливо дотримуватись дозування при приготуванні розчину, адже надлишок йоду здатний спровокувати опік листя. Ну, а якщо огірки вже заражені хворобами, тоді бажано додавати інші ефективні засоби. Так, для лікування, наприклад, кореневої гнилі можна змішати три краплі йоду та 10 крапель зеленки. Додати все це в 10 л води та поливати один раз на тиждень, не частіше.

При переноспорозі, мучнистій росі або бактеріозі варто змішати 2 л молочної сироватки та 50 грамів сечовини, а також 20 крапель йоду. Поливати цим розчином огірки слід тричі на сезон.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як доглядати за перцем у спеку та чим підживлювати його влітку.

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