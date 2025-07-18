«Калорійна бомба» від Гали з Німеччини: секретне підживлення для томатів — просто «творить чудеса» на городі

Блогерка Галина з Німеччини, яка поділилася своїм рецептом малосольних огірків на зиму, розповіла, чим вона підживлює помідори.

За словами Гали, вона готує для томатів «калорійну бомбу», яка є ідеальною підкормкою. Помідори на неї дуже добре реагують. Навіть, набагато краще, ніж на всі інші добрива.

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Для приготування підкормки потрібні зола, вода, цукор та дріжджі.

Літр золи залити окропом. Перемішати. Дати настоятися мінімум 5 годин, а краще — добу.

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Далі у 5 літрах теплої води розчинити 100 грамів свіжих дріжджів. Додати 4 столові ложки з гіркою цукру. Розмішати, прибрати у тепле місце та дати настоятися.

Потім у розчин з дріжджами та золою додати ще по 5 літрів води.

Коли зола та дріжджі настоялися, їх можна використовути для поливу. Для цього у 10 літрів води додати по літру настою з золою та настою з дріжджами.

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Перед підживленням грядки трохи пролити водою. Потім під кожний кущ виливати по літру-два підживлення.

Процедуру повторити через 10 днів.

За словами блогерки, таке підживлення дуже гарно підходить томатам — вони починають набирати вагу та рясно спіти. Також подібні розчини знезаражують ґрунт.

Раніше ми розповідали, які підживлення категорично протипоказані томатам. А також які сидерати посіяти після цибулі та часнику, щоб відновити ґрунт.

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