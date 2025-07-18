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«Калорійна бомба» від Гали з Німеччини: секретне підживлення для томатів — просто «творить чудеса» на городі
Блогерка Галина з Німеччини, яка поділилася своїм рецептом малосольних огірків на зиму, розповіла, чим вона підживлює помідори.
За словами Гали, вона готує для томатів «калорійну бомбу», яка є ідеальною підкормкою. Помідори на неї дуже добре реагують. Навіть, набагато краще, ніж на всі інші добрива.
Для приготування підкормки потрібні зола, вода, цукор та дріжджі.
Літр золи залити окропом. Перемішати. Дати настоятися мінімум 5 годин, а краще — добу.
Далі у 5 літрах теплої води розчинити 100 грамів свіжих дріжджів. Додати 4 столові ложки з гіркою цукру. Розмішати, прибрати у тепле місце та дати настоятися.
Потім у розчин з дріжджами та золою додати ще по 5 літрів води.
Коли зола та дріжджі настоялися, їх можна використовути для поливу. Для цього у 10 літрів води додати по літру настою з золою та настою з дріжджами.
Перед підживленням грядки трохи пролити водою. Потім під кожний кущ виливати по літру-два підживлення.
Процедуру повторити через 10 днів.
За словами блогерки, таке підживлення дуже гарно підходить томатам — вони починають набирати вагу та рясно спіти. Також подібні розчини знезаражують ґрунт.
Раніше ми розповідали, які підживлення категорично протипоказані томатам. А також які сидерати посіяти після цибулі та часнику, щоб відновити ґрунт.159
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