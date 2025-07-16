Як доглядати за перцем у спеку і чим підживлювати влітку

У спекотну погоду дачникам варто дотримуватися правил поливу культур, зокрема, огірків, виконуючи ці роботи зранку або увечорі. При цьому необхідно стежити, щоб вологи було вдосталь, а не занадто багато чи замало — це теж не йде рослинам на користь

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А фахівці «Сад й город» розповіли секрети догляду за перцями, які вирощуються у відкритому грунті. Так, коли температура повітря +33 градуси і вище, то одному кущику перця необхідно до трьох літрів води. Причому не холодної — її температура має бути близько 22 градусів.

Загалом грунт навколо рослини має бути вологим на глибину до 70 см. Щоб вода не розтікалася, навколо кожного кущика перцю варто зробити лунку. Найкращий варіант поливу — крапельний. Хоча, можна, звичайно, поливати і з лійки.

Варіанти підживлення влітку різняться. Так, в першій половині зазвичай рекомендують використовувати курячий послід (1:20), а в другій — настій попелу (дві склянки на 10 літрів води).

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Також рекомендують застосовувати розчин з 10 л води, 10 г сечовини, 20 г суперфосфату, виливаючи під кущ по 500 мл

При вокористанні коров'яка дачникам рекомендують лити розчин лише у борозенки — під корені поливати не можна. Для його приготування використовують гній, розведений водою у співвідношенні 1:10.

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На стадії формування зав'язей рекомендують підживлювати перці таким засобом: суперфосфат (25 г), аміачну селітру (10 г), сульфат калію (25 г) розчиняють у 10 літрах води. За місяць підживлення повторюють. виключивши селітру.

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Фото — Pixabay

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