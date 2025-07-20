«Тринадцята» пенсія: кому її виплатять в серпні

В серпні окремим категоріям населення до Дня Незалежності держава забезпечить разову грошову виплату. Йдеться про громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також у серпні Пенсійний фонд України виплатить «тринадцяту пенсію» — таку неофіційну назву має пенсія, яку не встиг отримати пенсіонер у разі своєї смерті, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Ці гроші нараховуються за місяць смерті пенсіонера. Ця виплата призначена для близьких, які проживали разом з померлим, включно з непрацездатними членами родини, що були на його утриманні.

Як оформити виплату

Щоб оформити цю виплату, необхідно звернутися до сервісних центрів ПФУ або подати заявку онлайн через їхній вебпортал. Для цього вам знадобиться такий пакет документів:

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• Заява

• Свідоцтво про смерть пенсіонера

• Документи, що підтверджують ваші родинні зв'язки з померлим

• Паспорт заявника

• Реквізити банківського рахунку та документи, що підтверджують спільне проживання з пенсіонером на момент його смерті.

Як відбувається виплата

Пенсійний фонд перераховує кошти на банківський рахунок заявника. Якщо у вас немає банківського рахунку, виплату можна отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку через систему «Швидка копійка».

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Нагадаємо, що днями Кабмін затвердив порядок, який встановлює, як саме з бюджету ПФУ здійснюватимуться виплати пенсій та доплат, призначених за рішеннями судів.

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