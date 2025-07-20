У неділю, 20 липня, на представників двох знаків зодіаку чекає диво, а іншим людям доведеться платити за зроблені помилки.

А чого чекати від завтрашнього дня, розповідає Таро-прогноз, який публікує сайт з передбаченнями.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Закохані»

Для Овнів понеділок стане днем глибоких усвідомлень та змін, які торкнуться особистого життя та стосунків. Необхідно переглянути звичні шаблони поведінки та бути відкритими до нових емоційних відчуттів. Важливо проявити мудрість і м'якість, щоб не прогаяти шанс на гармонію у стосунках з оточенням. Також цей день сприятливий для зміцнення ділових та дружніх зв'язків.

Порада карт — Прийміть всі зміни з вдячністю, і вони приведуть вас до покращення життя.

Телець — «Сила»

Для Тельців понеділок може стати емоційно насиченим днем, який потребує внутрішньої витримки та впевненості у своїх силах. Ви відчуєте полегшення та приплив енергії. Це день, коли терпіння та вміння справлятися зі стресом принесуть відчутні результати. Довіряйте собі та своїм інстинктам.

Порада карт — Справжня сила — це здатність керувати емоціями, залишаючись доброзичливим та впевненим.

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Близнюки — «Імператор»

Близнюкам варто зосередитися на розміщенні пріоритетів та відновленні внутрішнього порядку. Особливо важливим буде відмовитись від бажання робити все одразу. Краще вибрати один головний напрямок і рухатися у ньому впевнено. День може принести нові завдання, які потребують дисципліни та стратегічного мислення.

Порада карт — Пам'ятайте, що тільки чітко побудований план приведе вас до успіху.

Рак — «Помірність»

Ракам потрібно вміти відпускати те, що вже не приносить користі. Якщо ви застрягли у спогадах про минулі помилки чи невдачі, то настав час їх відпустити та відкрити серце для нових вражень. День особливо підходить для відновлення внутрішньої рівноваги.

Порада карт — Слухайте інтуїцію й вона допоможе зробити правильний вибір.

Лев — «Королева Жезлів»

Для Левів понеділок може стати днем випробувань у спілкуванні з іншими людьми. Можливі конфлікти, які можуть бути викликані надмірною вимогливістю. Постарайтеся бути м'якшими і уважнішими до почуттів інших людей. День сприятиме вирішенню робочих питань.

Порада карт — Проявіть лідерство через дипломатичність та розуміння.

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Діва — «Паж Кубків»

Для Дів понеділок буде сповнений несподіванок та подій, які можуть змінити звичний перебіг справ. Можливо, з'являться новини, які відкриють для нові горизонти. Важливо зберігати відкритість до змін та позитивний настрій. Є шанс побачити нові можливості навіть там, де ви їх раніше не помічали.

Порада карт — Варто вірити у краще, і воно обов'язково проявиться у вашому житті.

Терези — «Король Жезлів»

Якщо ви довго працювали над важливим проектом, завтра можуть з'явитись результати, які вас порадують. Це день, коли варто дозволити собі радіти своїм досягненням та ділитися цим настроєм з іншими. В особистому житті можуть відбутися зміни на краще.

Порада карт — Не бійтеся брати на себе більше відповідальності, адже ви здатні впоратися з будь-якими завданнями.

Скорпіон — «Двійка Пентаклів»

Скорпіонам необхідно зосередитися на тому, що було відкладено, та швидко довести справи до кінця. Можливо, день буде напруженим, але ваша енергія та рішучість допоможуть впоратися з будь-якими перешкодами. Це чудовий час, щоб відновити баланс між роботою та особистим життям.

Порада карт — Тільки після завершення всіх завдань ви відчуєте полегшення та свободу.

Стрілець — «Туз Пентаклів»

День обіцяє нові можливості та пропозиції, від яких буде важко відмовитись та які можуть змінити ваше майбутнє. Можливо, вам надійде пропозиція про співпрацю або проект, здатний принести довгострокову вигоду. Головне — уважно зважити всі «за» та «проти» і не приймати рішення надто поспішно.

Порада карт — Можна починати нові проєкти — вони принесуть стабільність та успіх.

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Козоріг — «Сімка Мечів»

Для Козерогів понеділок стане днем старту перспективних ідей. День нагадує, що настав час діяти. Це найкращий момент для активного просування своїх планів. Ви зможете знайти нестандартні рішення та обійти конкурентів завдяки кмітливості.

Порада карт — Не ігноруйте несподівані зустрічі з людьми, які вплинуть на ваше майбутнє.

Водолій — «Десятка Мечів»

Для Водоліїв день пов'язаний із подоланням тимчасових труднощів або завершенням непростого етапу життя. Нові випробування можуть викликати сильні емоції, але вони будуть короткочасними. Важливо не здаватися і пам'ятати, що за темною смугою завжди слідує світла.

Порада карт — Завершення будь-яких справ, навіть болючих для вас, відчиняють двері до нового та кращого.

Риби — «Туз Жезлів»

Рибам понеділок символізує потужний імпульс для зростання та творчого натхнення. Ви зможете знайти відповіді на важливі питання та зробити крок до мрії, про яку давно думаєте. Не бійтеся пробувати щось нове — навіть невеликі зміни вплинуть на ваше майбутнє.

Порада карт — Рухайтесь вперед з вірою у перемогу, адже ключем до успіху стануть ваші віра та оптимізм.

Східний гороскоп на тиждень 21 — 27 липня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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