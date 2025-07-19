Синоптики обіцяють українцям дощові вихідні перед новим «тепловим ударом»

Метеоролог Ігор Кібальчич уточнив свій попередній прогноз щодо погоди в Україні в кінці поточного тижня.

Так, 19 та 20 липня, як зазначає фахівець, в країні очікується переважно нестійкий характер погоди із температурою повітря в межах кліматичної норми. «Під впливом зниженого атмосферного тиску, а також на тлі розвитку атмосферних фронтів на більшій частині території країни очікується нестійкий характер погоди з короткочасними дощами, місцями значними. Найбільш висока температура повітря спостерігатиметься у південно-східних областях та Криму», — додав він.

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Субота, 19 липня:

У західній частині протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі на тлі переважно похмурого неба. В окремих пунктах можливі грози. Вітер західного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +19…+24 °С, на Закарпатті до +26 °С.

У північних регіонах України очікується нестійка та дощова погода. Вночі на Сумщині, вдень у Київській області пройдуть значні дощі, місцями з грозами. Вітер вночі східний, вдень південний, 5 — 10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+18 °С, вдень +22…+27 °С.

У центральних областях країни протягом доби очікується погода без істотних опадів, лише вночі у Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються помірні дощі, подекуди з грозою. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °С, вдень +23…+28 °С, у Дніпропетровській області місцями +29…+31 °С.

У південній частині країни та Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +24…+29 °С, у Криму та Приазов'ї місцями +30…+33 °С.

У східних областях протягом доби очікується нестійка погода, пройдуть дощі у супроводі гроз, місцями значні. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 °С, вдень +25…+30 °С, на крайньому південному сході +32…+37 °С.

Неділя, 20 липня:

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У західній частині країни утримається переважно дощова погода, місцями опади будуть значними. Лише на Закарпатті обійдеться без дощів. Вітер західний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +20…+25 °С, на Закарпатті до +27 °С.

У північних областях вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються помірні, подекуди значні опади. В окремих пунктах можливі грози та шквали, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17 °С, вдень +21…+26 °С.

У центральних регіонах країни очікується погода без істотних опадів, лише вдень на Черкащині та на заході Кіровоградської області пройдуть дощі, місцями з грозою. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С.

У південних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +28…+33 °С.

У східних областях очікується погода без істотних опадів, лише вдень на Донеччині та Луганщині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С.

В «Укргідрометцентрі» додають, що нестійку погоду 19−21 липня в Україні зумовлюватиме циклон, який повільно переміщуватиметься з нашої території у бік білорусі, та пов’язані з ним атмосферні фронти.

«Дощі різної інтенсивності прогнозуємо 19 липня у більшості областей, 20 липня в західних, північних, місцями центральних областях, 21 липня лише в північній частині. Якщо вночі мінімальну температуру очікуємо більш однорідною по території і датах (в межах 13−19°, тепліше, як зазвичай, на півдні та південному сході — близько 20°), то максимальну вдень прогнозуємо в дуже широкому діапазоні: переважатиме 22−28°, на півдні та південному сході утримається спека 27−33°, яка в неділю пошириться і на більшість центральних областей, а найсвіжіше 19-го в західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях — комфортні 19−24°», — зазначають синоптики.

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А синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що з 20 липня температура в Україні почне підніматися, а у понеділок, 21 липня, у більшості областей станеться стрибок до спеки, окрім західних областей, де у вівторок, 22 липня, навпаки, буде прохолодно.

«Південна частина України й надалі належатиме впливу високих градусів, а ось послаблення спеки на півдні України, за попередніми прогнозами, ймовірне через тиждень, 26 липня», — додала вона.

Нагадаємо, що у першій декаді липня в Україні спостерігалася аномальна спека.

Фото — Pixabay

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