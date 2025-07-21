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Світ

Хто допоміг Трампу змінити думку щодо України: німецький дипломат розкрив деталі

15:20 21 липня 2025
Йоганн Вадефуль

Російська агресивна війна вирує як ніколи за довгий час. Але глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль переконаний, що Україна не програє.

«Вся Європа підтримує Україну, і Сполучені Штати Америки також готові її підтримати. Це значною мірою завдяки ініціативі канцлера Німеччини. Фрідріх Мерц відіграв у цьому велику роль, оскільки він з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні. Він висловив це, коли був в Овальному кабінеті. І він висловив це під час особистих обговорень на саміті G7», — сказав головний дипломат ФРН.

За його словами, канцлер Фрідріх Мерц зателефонував Дональду Трампу і сказав, що допомога США потрібна зараз.

«Ми раді, що канцлер налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що німецький голос знову чути у Вашингтоні», — додав глава МЗС Німеччини.

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Раніше військові експерти пояснили, завдяки чиїй допомозі росія змогла посилити атаки на Україну.

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