Військовий шлях був коротким: ворожий артилерійський обстріл забрав життя солдата з Чернігівщини

Сумна звістка прийшла в Бобровицьку громаду — загинув на фронті солдат Сергій Козій. Він був веселим, чуйним, завжди приходив на допомогу усім, хто цього потребував. Відвертий, щирий і добрий, завжди був душею компанії, мав багато друзів. У серпні воїну мало виповнитись 37 років, повідомляє міська рада.

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«Сергій виріс в селі Кобижча. Працював на різних посадах народного господарства. На військову службу був призваний у травні 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Чоловік пройшов навчання та базову військову підготовку і приступив до виконання своїх обов’язків із захисту Батьківщини. Втім, військовий шлях бійця був досить коротким. Адже 6 липня 2025 року під час артилерійського обстрілу противника в Сумській області Сергій Козій отримав смертельні поранення.

У скорботі залишилася родина воїна — мама, брат, сестра, племінниці. 17 липня Сергія Козія з військовими почестями поховали на місцевому кладовищі.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у бою поліг батько двох дітей, який пройшов понад три роки запеклих боїв та болючих втрат.

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