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Коротке, але тепле «ріднесенька, все добре» навіки залишилися в пам’яті: на Запоріжжі загинув солдат-стрілець із Сумщини
У Глухові поховали захисника Василя Бабича. У вересні 2023 року Василь мобілізувався до лав Збройних Сил України. Майже два роки відчайдушно боронив країну, але російські окупанти забрали його життя. Солдату було 43 роки, повідомляє міська рада
«Василь здобув фах електрогазозварника у місті Глухів. Багато років працював на місцевому підприємстві, де зарекомендував себе як відповідальний, сумлінний працівник і надійний товариш. Він був надзвичайно світлою людиною: спокійний, добрий, щирий, завжди готовий допомогти. У нього було велике серце і сильний характер. Василя знали як справжнього господаря — любив пасіку, захоплювався риболовлею. Це був його спосіб відновити сили, знайти гармонію», — кажуть у мерії.
У березні 2025 року підрозділ, в якому служив Василь Бабич, було переведено на запеклий Запорізький напрямок. Він мужньо виконував свої обов’язки, як і сотні інших захисників, які день за днем боронять незалежність України. Він не скаржився, не боявся — він стояв до останнього. Востаннє зателефонував дружині 22 травня. Коротке, але тепле «ріднесенька, все добре…», стало останнім й навіки залишилося в пам’яті.
2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання у складі штурмової групи поблизу населеного пункту Степове Запорізької області солдат-стрілець загинув. Тільки тепер його поховали. У нього залишилися донька, дружина, сестра та батьки.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що близько року рідні чекали на тіло захисника з Хмельниччини.124
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