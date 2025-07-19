Коротке, але тепле «ріднесенька, все добре» навіки залишилися в пам’яті: на Запоріжжі загинув солдат-стрілець із Сумщини

У Глухові поховали захисника Василя Бабича. У вересні 2023 року Василь мобілізувався до лав Збройних Сил України. Майже два роки відчайдушно боронив країну, але російські окупанти забрали його життя. Солдату було 43 роки, повідомляє міська рада

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«Василь здобув фах електрогазозварника у місті Глухів. Багато років працював на місцевому підприємстві, де зарекомендував себе як відповідальний, сумлінний працівник і надійний товариш. Він був надзвичайно світлою людиною: спокійний, добрий, щирий, завжди готовий допомогти. У нього було велике серце і сильний характер. Василя знали як справжнього господаря — любив пасіку, захоплювався риболовлею. Це був його спосіб відновити сили, знайти гармонію», — кажуть у мерії.

У березні 2025 року підрозділ, в якому служив Василь Бабич, було переведено на запеклий Запорізький напрямок. Він мужньо виконував свої обов’язки, як і сотні інших захисників, які день за днем боронять незалежність України. Він не скаржився, не боявся — він стояв до останнього. Востаннє зателефонував дружині 22 травня. Коротке, але тепле «ріднесенька, все добре…», стало останнім й навіки залишилося в пам’яті.

2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання у складі штурмової групи поблизу населеного пункту Степове Запорізької області солдат-стрілець загинув. Тільки тепер його поховали. У нього залишилися донька, дружина, сестра та батьки.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що близько року рідні чекали на тіло захисника з Хмельниччини.

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