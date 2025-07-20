Пройшов понад три роки запеклих боїв, болючих втрат: в бою поліг батько двох дітей з Рівненщини

Чорна звістка знову прийшла з фронту на Рівненщину. У Здолбунівській громаді в останню дорогу провели воїна Сергія Паріпу, який віддав життя, захищаючи Батьківщину. Головний сержант загинув 14 липня 2025 року під час виконання бойового завдання. Йому було 47 років, повідомив Владислав Сухняк, голова Здолбунівської громади.

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«Сергій любив своє село, садок, де висадив понад 60 дерев. Майже 25 років пропрацював на здолбунівському підприємстві електриком. Від початку АТО приєднався до сил ТРО, їздив на різні навчання з військової підготовки», — йдеться у повідомленні.

26 лютого 2022 року Сергій Паріпа увійшов до складу 56-го батальйону 104-ї окремої бригади ТрО. Служив на кордоні з білоруссю, а далі — Донецький напрямок, Херсон, Харківщина. Понад три роки запеклих боїв, болючих втрат.

За вагомий внесок у захист України воїн відзначений державною нагородою — Нагрудним знаком «Ветеран війни». Також нагороджений відзнакою командира 104-ї ТРО України.

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У захисника залишились матір, дружина та дві дочки.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув 21-річний захисник з Полтавщини Вадим Лозицький.

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