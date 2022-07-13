З цукром, без цукру, у сиропі: заморожуємо ягоди та фрукти правильно

Літо — саме час для того, щоб заготовити на зиму ягоди, які можна зберігати як без заморожування, так і помістивши у морозилку.

Автори «Моя дача» відзначають, що плоди та ягоди потрібно зберігати в камерах за температури щонайменше -15 градусів. Найчастіше заморожують малину, виноград, смородину, аґрус, абрикоси, персики, вишню, сливу, черешню, грушу, яблука та цитрусові.

Для заморожування слід відбирати якісні плоди та ягоди. Іноді їх очищають від насіння, кісточок та шкірки.

Плоди вишні та черешні зазвичай заморожують цілими, видаливши плодоніжки; абрикоси та персики — цілими або половинками, без кісточок; сливи — цілими. Яблука та груші очищають від шкірки, плодоніжки та серцевину видаляють, а потім ріжуть на шматочки товщиною близько 15−20 мм.

Фрукти та ягоди можна заморожують різними способами — без цукру, з цукром, а також у цукровому сиропі.

Без цукру зазвичай заморожують цілі плоди та ягоди, з цукром, але без сиропу — очищені від насіння та кісточок; а з сиропом — будь-які види плодів та ягід, за винятком дрібних кісточкових.

Заморожені розсипом плоди та ягоди зручно зберігати у тарі, розділивши їх на порції, щоб потім, якщо вам знадобиться не вся заготовка, уникнути її розморожування та повторного заморожування.

Плоди та ягоди, що заморожуються з сиропом, помішабится у тару, а потім заливаються сиропом; заморожені з цукром — пошарово пересипаються цукром у тарі.

Такі заготовки радуватимуть вас протягом усього року, аж до наступного врожаю.

Раніше дієтологиня Галина Бурковська розповіла «ФАКТАМ», як вона заготовляє на зиму ожину. Свіжі ягоди без цвілі та гнилі вона миє під проточною водою і видаляє зайву вологу, виклавши їх на паперовий рушник. Коли ожина повністю висохне, її кладуть на противень та відправляють у морозилку на 2−3 години, а потім розкладають у тару. Також дієтологиня зазначила, що можна заморожувати цілі ягоди, присипані цукром і протерті з цукром.

Фото Pixabay

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