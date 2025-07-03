Можуть приховувати мільярди від податкової: керівник Національної антикризової групи про ситуацію на фармринку

Провідні аптечні мережі України можуть бути причетні до ухилення від сплати податків у великих масштабах. Зокрема, більшість аптек у країні юридично оформлені як ФОП, а заробітна плата часто передається працівникам готівкою, аби уникнути сплати податків роботодавцем. Про це заявив політолог та керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Зокрема, експерт прокоментував офіційні дані Державної податкової служби України, які раніше оприлюднив народний депутат та голова підкомітету з питань фармації у Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації Сергій Кузьміних.

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Так, за словами Кузьміних, аптечний бізнес сплачує лише 0,2−0,25% від доходів як податок на прибуток, тоді як виробники ліків сплачують 2−3%, а дистриб’ютори — 1−1,2%. За умови понад 200 млрд грн річного обороту аптечної галузі, йдеться про мільярдні втрати для державного бюджету.

У свою чергу Тарас Загородній підкреслив, що механізм ухилення від податків базується на масовому використанні тарифів для фізичних осіб-підприємців: близько 17 з 18 тисяч аптек формально оформлені як ФОП. У 2024 році мережі перерахували цим підприємцям 7,5 млрд грн — це в середньому 37 тисяч грн на місяць на одного, що викликає підозри в заниженні офіційної заробітної плати та можливих виплатах «у конвертах». За даними ДПС, середня задекларована зарплата в аптеках становить лише 9 тисяч грн, що вдвічі менше за середню по країні.

«Фактично, такі дії — удар від так званого „мафіозного угрупування“ у спину державі, яка спрямовує значну частину бюджету на оборону. Поки українці платять завищені ціни за ліки, власники аптек наживаються. Це несправедливо і щодо військових, які на фронті чекають снарядів, закуплених за кошти платників податків», — заявив Загородній.

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На думку експерта, ці питання повинні стати предметом ретельного вивчення з боку податкової та правоохоронних органів, оскільки саме така неконтрольованість фармацевтичного ринку стала головною причиною введення РНБО та Офісом президента жорсткого регулювання роздрібної торгівлі медичними препаратами — зокрема, заборони на маркетингові платежі аптекам від виробників.

Наразі урядова ініціатива з контролю за ціноутворенням на ліки вже дає перші результати: за три місяці, за даними МОЗ, пацієнти зекономили 832 млн грн.

«Найбільше обурює, що податки, ймовірно, не платять саме власники аптечних мереж — заможні люди, дехто з яких входить до списків Forbes. І це під час повномасштабної війни», — наголосив Загородній.

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Нагадаємо, Антимонопольний комітет України веде розслідування ймовірної змови п’яти найбільших аптечних мереж, які наразі контролюють понад 70% ринку. За оцінками регулятора, така концентрація створює умови для завищення цін і витіснення дешевших препаратів із полиць.

Нагадаємо, у 2024 році українці переплатили за ліки 30 млрд через аптечний маркетинг.

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