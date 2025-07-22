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Де і коли безкоштовно дивитись онлайн «Полісся» — «Санта-Колома»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний матч Ліги конференцій
У четвер, 24 липня, житомирське «Полісся», на чолі якого офіційно дебютує новий головний тренер Руслан Ротань, проведе на стадіоні «Татран» у словацькому Пряшові номінально домашній матч 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти бронзового призера чемпіонату Андорри «Санта-Коломи» (арбітр — Якоб Карлсен з Данії).
Суперник житомирян у 1-му відбірному раунді створив гучну сенсацію, сенсаційно вибивши з єврокубків боснійський «Борац», який минулого сезону дійшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій. У першій зустрічі підопічні аргентинця Федеріко Бессоне розгромили суперника в гостях (4:1), а у поєдинку у відповідь — у меншості зуміли зберегти здобуту перевагу (0:2).
Відеоогляд матчу «Борац» — «Санта-Колома» — 1:4
Букмекери у майбутньому поєдинку вбачають явним фаворитом український клуб. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Полісся» приймає з коефіцієнтом 1,24, на нічию — 6,80, на виграш 13-разового чемпіона Андорри — 13,00.
У прямій трансляції матч «Полісся» — «Санта-Колома» на території України покаже (початок — о 20:00) канал «КС ТБ I Єврокубки» (у розділі «Спорт» на «Київстар ТБ»). Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.
Ліга конференцій. 2-й відбірний раунд. Перший матч
24 липня (четвер)
«Полісся» — «Санта-Колома» 20:00 «КС ТБ I Єврокубки» (на «Київстар ТБ»)
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 31 липня в андорському місті Енкамп (початок — о 19:00).
Нагадаємо, що якщо «Полісся» пройде «Санта-Колому», то зустрінеться в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій з переможцем пари «Пакш» (Угорщина) — «Марібор» (Словенія). Перша гра — 7 серпня вдома, поєдинок у відповідь — 14-го в гостях. В іншому випадку команда Руслана Ротаня припинить виступи в єврокубках.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону «Полісся» вилетіло з єврокубків у стартовому раунді, поступившись словенській «Олімпії».
Фото ФК «Полісся»154
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