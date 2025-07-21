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«Полісся» та «Олександрія» отримали опонентів у 3-му відбірному раунді Ліги конференцій
У понеділок, 21 липня, у Будинку європейського футболу у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи стали відомі пари 3-го відбірного раунду Ліги конференцій, де від України стартують «Олександрія» та житомирське «Полісся», яке очолив Руслан Ротань.
Віцечемпіон країни «Олександрія» у разі проходження сербського «Партизана» (24 липня у польському Катовіце та 31 липня у Белграді) зіграє з невдахою пари «Мідтьюлланд» (Данія) — «Хіберніан» (Шотландія). Перший матч — 7 серпня вдома, матч у відповідь — 14 серпня в гостях.
У свою чергу, «Полісся», якщо пройде «Санта-Колому» з Андорри (24 липня у словацькому Прешові та 31 липня в Андоррі), зустрінеться з переможцем пари «Пакш» (Угорщина) — «Марібор» (Словенія). Перша гра — 7 серпня вдома, поєдинок у відповідь — 14-го в гостях.
І, нарешті, донецький «Шахтар» у разі невдачі у протистоянні з турецьким «Бешикташем» (24 липня в Стамбулі, 31 липня в польському Кракові) побореться за путівку до раунду плей-оф Ліги конференцій (7 серпня — на виїзді, 14 серпня — на своєму полі) з переможцем пари «Сент-Патрікс» (Ірландія) — «Нимме Калью» (Естонія).
Нагадаємо, що команди, що програли у кваліфікації Лізі конференцій, завершать єврокубковий сезон.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у стартовому раунді Ліги Європи впевнено пройшов фінський «Ільвес».
Фото ФК «Олександрія»94
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