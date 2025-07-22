20-річну сестру принців Гаррі та Вільяма знайдено мертвою у власному будинку: що відомо

Поки принц Гаррі здійснює подорож маршрутом, яким колись пройшла його мати, принцеса Діана, стало відомо про трагічну подію, яка пов'язана з їхньою сім'єю.

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Згідно з повідомленням ЗМІ, 20-річна кузина принців Вільяма та Гаррі, племінниця покійної принцеси Діани, Розі Рош, знайдена мертвою у власному будинку.

Поряд із дівчиною лежала зброя. Чи бул це суїцидом, не уточнюється. Проте поліція виключає втручання третіх осіб.

Повідомляється, що трагедія сталася 14 липня. Похорон пройшов приватно, у колі лише найближчих членів родини. Чи були на них Вільям або Гаррі, також невідомо.

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До речі, за останні півтора роки це вже другий близький родич принців, який вирішив піти з життя з власної волі. У лютому минулого року застрелився їхній дядько Томас Кінгстон. Йому було лише 45 років. Тоді повідомлялося, що причиною могли стати побічні дії виписаних ліків.

Тоді Вільям попрощався з Томасом, проте його батько Чарльз III і дружина Кейт Міддлтон утрималися від відвідування похорону через проблеми зі здоров'ям.

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Раніше повідомлялося, що у Великій Британії у віці 53 років трагічно помер близький друг принца Вільяма, індійський мільярдер Санджай Капур. Причиною смерті став анафілактичний шок — бізнесмен випадково проковтнув бджолу, яка вжалила його в горло.

Ілюстративне фото з сайту https://www.yahoo.com

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