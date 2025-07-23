Українські ФОПи стали закриватися у 2 рази рідше, ніж раніше, але й відкривається їх менше

Хоча українському малому бізнесу пообіцяли деякі послаблення, кількість зареєстрованих у 1-му півріччі 2025 року ФОПів знову виявилася нижчою за кількість тих, що закрилися. Так, на 137 557 відкритих ФОПів припало 157 605 закритих суб'єктів малого бізнесу.

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Такі дані наводить сервіс OpenDataBot, за даними якого динаміка виявилася досить нерівномірною. Так, за 1 квартал 2025 року закрилися 105 775 ФОПів, але вже у 2-му кварталі цей показник впав більш ніж удвічі — до 51 830 закриттів. Кількість же відкриттів у 1 та 2 кварталах навпаки зросла — з 63 758 до 73 799 ФОПів.

За даними аналітиків, понад третина ФОПів, які припинили діяльність цього року, пропрацювали менше двох років. 22% з них були відкриті минулого року, ще 15% - у 2023 році. Водночас дедалі більше стає так званих ФОПів-одноденок — підприємців, які існують не довше двох тижнів. Цього року таких бізнесів зафіксовано вже 5323, для порівняння — у 2021 році їх налічувалося лише 96.

Найчастіше підприємці обирають торгівлю — як роздрібну (39,5 тис. новостворених ФОПів), так і оптову (10,7 тис.). Також серед популярних напрямків: ІТ, інформаційні послуги та надання інших індивідуальних послуг. При цьому більше ФОПів відкривається, ніж закривається, у сфері освіти (+2541), медицини (+1203) та права і бухгалтерського обліку (+975).

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Найбільше нових бізнесів відкрили в Києві — 18,8 тис. Ще 13 тисяч на Дніпропетровщині та 10,4 тисячі — на Львівщині. Однак і за кількістю припинень столиця також лідер: тут закрилися 20,6 тис. Далі йде Харківщина (13,6 тис.) та Дніпропетровщина (13,6 тис.).

Зазначимо, що на початку року українські ФОПи накрила епідемія закриттів, коли протягом місяця було закрито майже у 3 рази більше бізнесів, ніж відкрито.

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