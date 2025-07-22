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На кону мільйони, хто контролює дрони — той контролює бюджет: версія Віталія Дейнеги, чому хакнули антикорупцію посеред війни
Громадський активіст, волонтер, засновник ініціативи «Повернись живим», колишній заступник міністра оборони з цифрової трансформації Віталій Дейнега гостро критикує ухвалення закону, який ліквідує незалежність НАБУ і САП, називаючи це «антикорупційним бліцкригом». Серед імовірних причин прийняття скандального закону Дейнега називає тему закупівель дронів, де, за його словами, може ховатися масштабна корупція і навіть інтереси високопосадовців.
«Як росія чекала ідеальної кризи, щоб напасти на нас, так і наші депутати чекали ідеального моменту, щоб хакнути антикорупційну систему, — пише у Facebook колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега.- Європа нас зараз взагалі не критикує, в США таке несеться, що може бути і не до наших справ…
Під такий от ідеальний шумок у нас сп… здили незалежні антикорупційні прокуратуру і бюро. За один день, буквально. Прямо антиєвроінтеграційний бліцкриг. Скорость, як казав класик «ох…вающая».
Є думка, що антикорупційні органи нарешті добрались до питання дронів, а це краща історія, ніж навіть будівництво стадіонів до Євро-2012. Скільки тих дронів було, що було всередині кожного, скільки насправді випустили… Тут заховати практично будь-які суми не становить проблем. Але я про інше.
Так сталось, що трохи менше двох років тому керівництву, на той момент, гаманця Мінцифри (Держспецзвʼязку) вручили підозри. І я публічно висловив думку, що в закупівлях дронів у них все більш, ніж цікаво і креативно, та попросив звернути увагу на це. Також я вказав, що провідні «антикорупційні» активіст та журналіст мають проблеми з мовним апаратом, які не дозволяють вимовити слова «корупція» і «мінцифра» в одному реченні. Це їх дещо збадьорило і вони одною рукою поливали мене брудом, а другою провели «аудит закупівель дронів», який показав, що все в нормі. Через рік після того hromadske.ua розкопало ті самі закупівлі і показало, що нічого там в «нормі» не було. «Антикорупціонери» тоді навіть не стали перевіряти дрони новостворених українських виробників. А прикро, бо саме там найлегше закопати інтерес зручного розміру.
По різним даним, в дронах уже «сидить» значна частина поточних і навіть колишніх високопосадовців. Водночас це сфера, де заховано питання нашого виживання. Це не заважає комусь не дуже акуратно відкручувати дріт, ніжно дивлячись по сторонах. Я вже неодноразово казав, що ви уявити не можете, наскільки багато політичних протистоянь є протистояннями за контроль над вибором виробників та моделей дронів. Так є і так буде далі.
Тому не можна виключати, що саме через це НАБУ і САП сьогодні зробили залежними. Бо «розмотуючи» дрони, можна швидко вийти значно вище. Але не забувайте, що першими хакнули не НАБУ, а частину «антикорупційних» активістів та журналістів. З цього все почалося. І з цього ж все почнеться наступного разу, коли нас спробують обікрасти.
Зробіть репост. Сьогодні ми відкотились років на 12 назад в розвитку. Це вартує репосту.
PS. Фотографія з моєї колонки дворічної давнини. Не певен, чи авторка хоче, щоб я її тут затегав.
Звичайно фото просто для ілюстрації. Не подумайте нічого поганого".
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