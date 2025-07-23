17 Patriot для України: чому головна мета їхньої передачі не посилення ППО

На тлі ракетно-дронових атак рф на мирні українські міста, що постійно наростають, передача кожного ЗРК Patriot допомагає зберігати людські життя. Якщо ж йдеться про можливість отримання Україною 17 зенітно-ракетних комплексів, що чи не вдвічі більше від 10 комплексів, про які просила країна, метою США може стати зовсім інше. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, за словами якого передачу ЗРК США профінансують європейські країни. І в цьому факті він бачить щонайменше дві мети.

ВІДЕО ДНЯ

Перша з них — бажання вибити з рук кремля важіль впливу у вигляді атак на мирні українські міста. Адже останнім часом головним інструментом тиску росії на Україну стали масовані обстріли з використанням аеродинамічних та аеробалістичних засобів ураження. Найбільшу загрозу становлять аеробалістичні ракети, адже перехопити їх здатні лише комплекси Patriot чи європейські системи типу SAMP/T.

ЗРК Patriot здатні одночасно виявляти та впізнавати понад 100 повітряних цілей, безперервно супроводжувати вісім вибраних із них, здійснювати підготовку вихідних даних для стрільби, пуску та наведення трьох ракет на кожну ціль на відстані до 160 км.

Для знищення повітряних цілей MIM-104 Patriot PAC-3 використовує ракету PAC-2, яка має задекларовану здатність знищувати літаки супротивника на відстані до 160 км. Ракета має свою радіолокаційну головку самонаведення та швидкість до 4,1 Маха.

РЕКЛАМА

На жаль, Україна має дуже обмежену кількість таких ЗРК, і така ситуація дозволяла ворогові добиватися інформаційного та політичного ефекту: загибель цивільних, виведення з ладу об'єктів енергетики, транспортної та соціальної інфраструктури — все це створювало додатковий тиск і на суспільство, і на владу.

«У США це чудово розуміють. І тому рішення про передачу 17 батарей ЗРК — це не просто підтримка України, а спроба знищити російський важіль тиску. Якщо зменшити можливість ударів по українських містах, інформаційно-політичний вплив росії впаде. Особливо на тлі того, що на фронті вже понад пів року немає суттєвих змін, а саме: немає досягнення ключових стратегічних цілей, таких як вихід на адміністративні кордони Донецької області чи просування углиб Сумщини», — резюмує експерт.

Передача Україні ЗРК Patriot — це сигнал для росії: США не дозволять реалізувати стратегію терору цивільного населення. Своєю чергою це сигнал і для України: США залишаються надійним стратегічним партнером нашої країни.

РЕКЛАМА

Іншим рівнем цієї заяви, за словами Дмитра Снєгирьова, є фінансування постачання ЗРК європейськими країнами, що може мати два пояснення:

- або країни ЄС створюють нову програму цільового фінансування оборони України;

- або, що цілком імовірно, буде використано заморожені російські активи, і перші кроки в цьому напрямі вже є.

Так, Велика Британія стала першою країною, яка почала використовувати відсотки заморожених російських активів для допомоги Україні. Цей крок показує москві, що її кошти можуть бути використані проти неї. Пропозиція президента США Дональда Трампа підштовхує Захід до аналогічних дій.

Нагадаємо, що Велика Британія заявила про можливість надання Україні військово-технічної допомоги на суму понад 4 млрд євро шляхом використання російських заморожених активів. Британія виступила піонером у цьому питанні, чітко продемонструвала російській стороні, що якщо у кремлі розраховують на бюрократичну тяганину в ухваленні подібних рішень та використання відверто проросійських Орбана та Фіцо, то реакція Євросоюзу може бути прямо протилежною очікуванням москви.

РЕКЛАМА

«На мій погляд, пропозиція Трампа про те, що європейські партнери мають фінансувати пакети військово-технічної допомоги Україні, — це багатовекторна військово-політична операція Білого дому, кінцевою метою якої є розв'язання питання використання російських заморожених активів для фінансування Сил оборони України», — вважає Дмитро Снєгирьов.

Ймовірно, США таким чином запускають довгострокову гру: офіційно заявляючи про передачу Patriot, одночасно стимулюють європейські країни або об'єднатися у новий фонд допомоги, або легітимізувати конфіскацію заморожених російських активів.

Це пов'язується і з ініціативами в Сенаті США, зокрема, законопроєктом сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля, який передбачає не лише посилення санкцій проти росії, а й конкретні кроки щодо використання заморожених коштів для фінансування оборони України.

Як наголошує експерт, Україні потрібна ешелонована система ППО, яка прикриє не лише обласні центри, а й усю територію країни. Наразі країна-окупант змінила тактику та стратегію завдавання ударів по Україні. Противник здійснює терор проти мирного населення з використанням як БПЛА, так і аеробалістичних засобів ураження.

«Слід зазначити, що ЗРК Patriot є лише частиною протиповітряної оборони, яка для своєї повноцінної роботи має отримувати дані від літаків типу AWACS та супутників. Але головне — працювати в єдиній системі з винищувачами, які для країн НАТО є головними засобами протиповітряної оборони», — резюмує Дмитро Снєгирьов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що США планують значно збільшити закупівлі ракет для ЗРК Patriot — з 3376 до 13773 одиниць.

159

Читайте нас у Facebook