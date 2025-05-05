Ще один Patriot: як Захід допомагає Україні реагувати на удари рф

Система протиповітряної оборони Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після ремонту. Про це заявили чотири американські чиновники, крім того, західні союзники обговорюють логістику, щоб Німеччина або Греція відправили ще одну таку систему. Чиновники, які говорили на умовах анонімності, відмовилися розповісти, як президент Трамп ставиться до рішення про передачу Україні більшої кількості комплексів Patriot, а також не прокоментували, чи було воно ухвалене до його вступу на посаду, пише The New York Times.

ВІДЕО ДНЯ

Рада національної безпеки Білого дому не надає подробиць щодо потужності та розміщення оборонних систем, сказав її речник Джеймс Г'юїт.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти: він хоче, щоб війна в Україні закінчилася і вбивства припинилися», — сказав він.

Міністерство оборони США заявило, що «продовжує надавати Україні обладнання з раніше санкціонованих» пакетів, маючи на увазі зброю, вилучену з існуючих запасів, і нові закупівлі. Поставка, про яку раніше не повідомлялось, відбувається в той час, коли росія посилила свої атаки на Україну, в тому числі з огляду на ракетний удар по Києву 24 квітня, який став найсмертоноснішим з літа минулого року.

РЕКЛАМА

Рік тому союзники намагалися задовольнити запит Зеленського на сім комплексів Patriot. Хоча зараз Україна має вісім, лише шість з них функціонують. За словами одного з американських урядовців, інші два перебувають на ремонті. З одним ізраїльським і одним німецьким або грецьким комплексом Україна матиме загалом 10 комплексів Patriot.

Згідно з американськими правилами експорту чутливого оборонного обладнання, Сполучені Штати повинні схвалити будь-яку передачу ракетних комплексів Patriot американського виробництва в Україну, навіть якщо вони надходять через інші країни. Ці системи є дефіцитними.

З початку війни Володимир Зеленський неодноразово просив надати йому більше ЗРК Patriot, заявляючи, що вони необхідні для захисту України. Кожен зенітно-ракетний комплекс Patriot складається з батареї з потужною радіолокаційною системою та мобільних пускових установок, які перехоплюють навіть балістичні ракети, що летять. Сполучені Штати вперше відправили систему Patriot в Україну у квітні 2023 року.

РЕКЛАМА

Після вступу на посаду Трамп публічно відмахнувся від прохань Зеленського про надання більшої кількості Patriot, які президент України нещодавно запропонував купити.

24 квітня російська балістична ракета вбила 13 людей і поранила майже 90 у Києві. У рідкісній формі докору путіну Трамп написав у соціальних мережах: «Владімір, СТОП!». Пізніше він заявив, що у путіна не було жодних причин стріляти ракетами по мирних містах.

Ця атака яскраво проілюструвала, як росія може перевантажити системи Patriot, надсилаючи шквал дронів і ракет майже одночасно.

Після похорону Папи Римського Зеленський заявив, що він і пан Трамп обговорювали угоду про розподіл прибутку від видобутку природних ресурсів України. Пізніше Трамп заявив, що Зеленський попросив у нього ракети Patriot.

РЕКЛАМА

«Він сказав мені, що йому потрібно більше зброї, — сказав Трамп журналістам. — Він говорив це протягом трьох років». Але потім президент США додав: «Подивіться, він (Зеленський — Авт.) хоче зробити щось хороше для своєї країни».

Системи Patriot коштують щонайменше 1 мільярд доларів і вимагають обслуговування близько 90 особами. Дані, зібрані фахівцями з відстеження озброєнь Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, свідчать про те, що по всьому світу експлуатується близько 186 систем Patriot. Сполучені Штати володіють приблизно третиною з них. США відправили такі системи за кордон для захисту союзників у Європі, Азії та Близькому Сході. Європейські союзники володіють 40 системами, в тому числі вісьмома, які зараз знаходяться в Україні.

Катерина Степаненко, аналітик з питань росії в Інституті вивчення війни, сказала, що збільшення кількості російських ударів, ймовірно, частково спрямоване на те, щоб виснажити засоби протиповітряної оборони та запаси України.

Раніше повідомляли про те, що Трамп припускає, що миру між Україною та росією не буде.

45

Читайте нас у Facebook