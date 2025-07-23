Майже рік жевріла надія: у бою на Сумщині загинув батько двох синів з Кіровоградщини

Світловодськ провів в останню дорогу молодшого сержанта Сергія Поліщука. Він загинув 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок авіаційного обстрілу. Сталося це поблизу села Храпівщина Сумської області. Тільки тепер вдалось повернути тіло героя додому. Йому навіки 48 років, повідомляє міська рада.

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«Сергій із міста Антрацит Луганської області. Здобув вищу освіту у Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій та управління. Із 2003 року мешкав у Світловодську, працював інженером з комп’ютерних систем у банку», — йдеться у повідомленні.

24 лютого 2023 року Сергій Поліщук став до лав Збройних Сил України. Обіймав посаду начальника комплексу радіоелектронної боротьби з безпілотними апаратами, мав звання молодшого сержанта.

«Служив гідно та мужньо. Мав багато планів, але їх обірвав той бій на Сумщині. У Сергія залишилися дружина, двоє синів і брат», — додають у мерії.

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Поховали молодшого сержанта на міському кладовищі зі всіма почестями.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на фронті командира штурмової бригади «Лють».

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