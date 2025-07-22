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Більше двох років мужньо боронив Україну: в бою за Покровськ загинув боєць з Черкащини

20:33 22 липня 2025
54-річний Володимир Несенець

Володимир Несенець ще донедавна був звичайним сільським чоловіком, трудівником. Він будував плани і поступово втілював їх. Але у розпал війни став на захист країну та поліг у бою на Покровському напрямку, повідомляє Монастирищенська міська рада. У серпні йому мало виповнитись 54 роки.

«Володимир, повернувшись із армії, влаштувався на роботу у місцевий колгосп трактористом. Згодом одружився на коханій Валентині. Разом із дружиною ростили та виховували дітей, разом переживали негаразди, намагалися впоратись із непоправним, неминучим болем. Але ніколи не відвертались одне від одного. З 2006 року чоловік працював завідувачем складу у одній з приватних фірм Києва. Володимир був щирим, привітним, завжди усміхненим, намагався кожному допомогти та кожного підтримати», — йдеться у повідомленні.

З 19 січня 2023 року Володимир Несенець мужньо виконував свій військовий обов’язок. Служив у відділенні підвозу боєприпасів взводу забезпечення самохідного артилерійського дивізіону 32-ї окремої механізованої Сталевої бригади водієм.

Свій останній бій воїн прийняв 13 липня 2025 року. Сталось це під час виконання чергового бойового завдання в районі міста Покровськ Донецької області.

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Поховали солдата Володимира Несенця з усіма військовими почестями під звуки трикратного військового салюту на Лукашівському кладовищі. Військові вручили рідним Державний Прапор, як символ України, якій вірно служив воїн.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на війні загинув 21-річний захисник з Полтавщини, який після поранень кожного разу повертався до побратимів.

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