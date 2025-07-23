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Події

«Той, за яким йшли сотні»: на Донбасі загинув командир штурмової бригади «Лють»

10:22 23 липня 2025
Загинув командир штурмової бригади Лють Максим Казбан

Керівник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про загибель командира Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максима Казбана.

«Непоправна втрата у нашій поліцейській родині… Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України „Лють“ Максим Казбан. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток… Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати. Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю…» — написав він.

На трагедію відреагував також і президент України Володимир Зеленський.

«Міністр внутрішніх справ України доповів про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України „Лють“ полковника Максима Казбана. Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави. Воював заради України ще з 2014-го у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 24-му році очолив „Лють“. Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана. Вічна памʼять!» — повідомив президент.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно генерал Сергій Собко повідомив про загибель на фронті комбрига 110 бригади Сергія Захаревича.

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