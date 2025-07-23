- 23.07 23:02 Українська красуня Влада Харькова сенсаційно стала чемпіонкою світу з фехтування: відео переможного уколу
- 23.07 22:28 Як їсти хліб у ресторані: ці правила етикету можуть вас здивувати
- 23.07 22:01 Дуже смачне пюре, але … не картопляне: просто і швидко
- 23.07 21:32 Девід Бекхем аж почервонів: Вікторія висміяла його самостійну стрижку
- 23.07 21:03 Замініть свою звичайну чорну каву на цю корисну: вона підтримує здоров’я кишківника та знижує рівень холестерину
- 23.07 20:35 Майже рік жевріла надія: у бою на Сумщині загинув батько двох синів з Кіровоградщини
- 23.07 20:07 Наливний медовик: виглядає дуже святково
- 23.07 19:53 Далі буде: Зеленський внесе до Ради новий законопроект про НАБУ та САП
- 23.07 19:43 Де і коли безкоштовно дивитись онлайн «Полісся» — «Санта-Колома»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний матч Ліги конференцій
- 23.07 19:40 17 Patriot для України: чому головна мета їхньої передачі не посилення ППО
- 23.07 19:20 Пережила панічну атаку: популярна співачка втратила дорогу річ
- 23.07 19:11 Левам — «Туз мечів» та осяяння, Дівам — «Десятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 24 липня
Заради хайпу: у Києві блогери вбиралися поліцейськими та проводили «затримання» та «перевірки документів» (фото)
У Києві, де нещодавно стався скандал у столичному метро, виявили блогерів, які знімали відео у формі поліції, імітуючи перевірки документів та затримання.
За інформацією правоохоронців, під час моніторингу інтернету було знайдено близько десяти відеороликів, на яких невідомі особи, одягнені у поліцейський однострій, проводили псевдо-перевірки документів, імітували затримання.
Поліцейські встановили, що учасники відеоконтенту — мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції. Ці люди видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах.
Своїми діями вони створювали хибне уявлення про діяльність поліції та дискредитували роботу правоохоронного органу, наголосили у главку столичної поліції.
Повідомляється, що у відношенні трьох псевдополіцейських було складено адміністративний матеріал за ст. 184−3 КУпАП — незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає сплату штрафу у розмірі до 34 тисяч гривень.
Крім того, двох киян, які допомагали створювати провокативний контент, поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство.
Поліція Києва закликала громадян не поширювати фейкові відео та нагадала, що незаконне використання поліцейської форми або символіки карається законом.
Раніше «ФАКТИ» писали про скандал навколо блогерів, які під виглядом волонтерів виїхали за кордон.139
Читайте нас у Facebook