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Суспільство та люди

Заради хайпу: у Києві блогери вбиралися поліцейськими та проводили «затримання» та «перевірки документів» (фото)

17:51 23 липня 2025
Блогерів притягнули до адмінвідповідальності, фото https://kyiv.npu.gov.ua/

У Києві, де нещодавно стався скандал у столичному метро, виявили блогерів, які знімали відео у формі поліції, імітуючи перевірки документів та затримання.

За інформацією правоохоронців, під час моніторингу інтернету було знайдено близько десяти відеороликів, на яких невідомі особи, одягнені у поліцейський однострій, проводили псевдо-перевірки документів, імітували затримання.

Поліцейські встановили, що учасники відеоконтенту — мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції. Ці люди видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах.

Своїми діями вони створювали хибне уявлення про діяльність поліції та дискредитували роботу правоохоронного органу, наголосили у главку столичної поліції.

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Повідомляється, що у відношенні трьох псевдополіцейських було складено адміністративний матеріал за ст. 184−3 КУпАП — незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає сплату штрафу у розмірі до 34 тисяч гривень.

Крім того, двох киян, які допомагали створювати провокативний контент, поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство.

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Поліція Києва закликала громадян не поширювати фейкові відео та нагадала, що незаконне використання поліцейської форми або символіки карається законом.

Раніше «ФАКТИ» писали про скандал навколо блогерів, які під виглядом волонтерів виїхали за кордон.

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