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Ще трохи часу для кремля: в Конгресі США зробили нову заяву про санкції для рф

16:31 24 липня 2025
Конгрес США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що, на його думку, Конгрес США не повинен розглядати санкції проти росії до закінчення 50-денного терміну, встановленого президентом Дональдом Трампом щодо припинення війни в Україні.

«Ми говорили про санкції проти росії, — сказав республіканець на пресконференції. — Але я думаю, що Палата представників і Сенат погоджуються, що, враховуючи цей термін у 50 днів, Білий дім повинен дозволити головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони та Пентагону зробити те, що вони збираються робити, і ми побачимо, як це вийде», повідомляє Reuters.

Деякі члени Конгресу наполягають на жорстких санкціях проти росії, включно з законопроєктом Сенату з 85 співавторами від обох партій, який передбачає запровадження 500% тарифів для країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші експортні товари. Китай та Індія становлять близько 70% міжнародного енергетичного бізнесу росії, що допомагає фінансувати її військові зусилля.

Проте лідери республіканців у Сенаті та Палаті представників заявили, що не виноситимуть на голосування жодного законопроєкту про санкції без схвалення Трампа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерти сумніваються у дієвості погроз Трампа путіну.

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Читайте також: «Хто вам сказав, що навіть найжорсткіші санкції з боку США зупинять цю війну?» — Роман Цимбалюк

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