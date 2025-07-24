Ще трохи часу для кремля: в Конгресі США зробили нову заяву про санкції для рф

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що, на його думку, Конгрес США не повинен розглядати санкції проти росії до закінчення 50-денного терміну, встановленого президентом Дональдом Трампом щодо припинення війни в Україні.

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«Ми говорили про санкції проти росії, — сказав республіканець на пресконференції. — Але я думаю, що Палата представників і Сенат погоджуються, що, враховуючи цей термін у 50 днів, Білий дім повинен дозволити головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони та Пентагону зробити те, що вони збираються робити, і ми побачимо, як це вийде», повідомляє Reuters.

Деякі члени Конгресу наполягають на жорстких санкціях проти росії, включно з законопроєктом Сенату з 85 співавторами від обох партій, який передбачає запровадження 500% тарифів для країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші експортні товари. Китай та Індія становлять близько 70% міжнародного енергетичного бізнесу росії, що допомагає фінансувати її військові зусилля.

Проте лідери республіканців у Сенаті та Палаті представників заявили, що не виноситимуть на голосування жодного законопроєкту про санкції без схвалення Трампа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерти сумніваються у дієвості погроз Трампа путіну.

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