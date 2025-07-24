- 24.07 23:06 «Шахтар» з тренером-турком вивіз яскраву перемогу з лігва «Бешикташа»: відеоогляд відбірного матчу Ліги Європи
- 24.07 22:29 Гастрономічний тренд, який допоможе зберегти здоров'я: не варто його недооцінювати
- 24.07 22:15 «Олександрія» програла «друзям росії» з «Партизана»: відеоогляд матчу кваліфікації Ліги конференцій
- 24.07 22:05 «Полісся» відзначило тренерський дебют Ротаня в єврокубках поразкою від клубу з Андорри: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 24.07 22:02 Абрикосово-цитрусові ласощі: готуються так швидко, що ви здивуєтеся
- 24.07 21:31 Гвінет Пелтроу сильно засмутилася, коли Бред Пітт одружився з Дженніфер Еністон
- 24.07 21:02 Можна втратити: чому не варто обприскувати фікуси водою
- 24.07 20:46 «Туристу відмовили у посадці на літак, бо на першу сторінку паспорта була пролита кава», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 24.07 20:32 Його руки дійсно були золотими: солдат з Черкащини не переніс важкого поранення
- 24.07 20:06 Літній пиріг з абрикосами та сирною начинкою: ароматно та дуже смачно
- 24.07 20:00 Зеленський вніс в парламент альтернативний законопроєкт щодо НАБУ
- 24.07 19:39 США «озброюють» росію через Іран: у снарядах окупантів помітили західний елемент
Ще трохи часу для кремля: в Конгресі США зробили нову заяву про санкції для рф
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що, на його думку, Конгрес США не повинен розглядати санкції проти росії до закінчення 50-денного терміну, встановленого президентом Дональдом Трампом щодо припинення війни в Україні.
«Ми говорили про санкції проти росії, — сказав республіканець на пресконференції. — Але я думаю, що Палата представників і Сенат погоджуються, що, враховуючи цей термін у 50 днів, Білий дім повинен дозволити головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони та Пентагону зробити те, що вони збираються робити, і ми побачимо, як це вийде», повідомляє Reuters.
Деякі члени Конгресу наполягають на жорстких санкціях проти росії, включно з законопроєктом Сенату з 85 співавторами від обох партій, який передбачає запровадження 500% тарифів для країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші експортні товари. Китай та Індія становлять близько 70% міжнародного енергетичного бізнесу росії, що допомагає фінансувати її військові зусилля.
Проте лідери республіканців у Сенаті та Палаті представників заявили, що не виноситимуть на голосування жодного законопроєкту про санкції без схвалення Трампа.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерти сумніваються у дієвості погроз Трампа путіну.
181
Читайте також: «Хто вам сказав, що навіть найжорсткіші санкції з боку США зупинять цю війну?» — Роман Цимбалюк
Читайте нас у Facebook
«Туристу відмовили у посадці на літак, бо на першу сторінку паспорта була пролита кава», — експертка з туризму Марина Білоножко