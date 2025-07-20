Відмова від компромісу щодо України стане колосальною помилкою путіна: в США назвали причину

Відмова путіна від мирних пропозицій президента Дональда Трампа й продовження вбивств українських цивільних осіб під час атак на міста остаточно зруйнували надії на укладення угоди про припинення війни та відновлення відносин москви із Заходом. Хоча російські чиновники зображують рішучість путіна продовжувати боротьбу, західні аналітики вважають відмову від компромісу стратегічною помилкою, яка тягне за собою втрату колосальних грошей, міжнародного впливу, ринків для експорту енергоносіїв та глобальних союзників, пише видання Washington Post.

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Дональд Трамп, розчарований відмовою путіна укласти прагматичну угоду, оголосив, що допоможе Україні отримати сучасне озброєння американського виробництва. Також він пригрозив жорсткими санкціями проти росії та її торгових партнерів, якщо війна все ще триватиме до вересня.

Відмова путіна від значних поступок Трампа — заборонити Україні вступити в НАТО і дозволити росії зберегти захоплені території — свідчить про те, що його рішучість продовжувати боротьбу не зосереджена на захисті раціональних інтересів безпеки рф, а, скоріше, є емоційною фіксацією глави кремля. Так вважає Майкл Кіммадж, експерт з росії і професор Католицького університету Америки.

«Якщо говорити відверто і просто, війна є величезною стратегічною помилкою для росії. Це не війна, яку росія може виграти в довгостроковій перспективі. Вартість війни є неймовірною, — сказав він. — Ми говоримо про приблизно мільйон загиблих і поранених до кінця цього календарного року, і, на мою думку, війна об'єктивно сприяє погіршенню геополітичного становища рф».

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Він додав, що хоча путін частково керується занепокоєнням розширенням НАТО до кордонів росії, є також відчуття, що він «мститься» Україні за те, що вона не є слухняною державою-клієнтом, як білорусь.

«Це глибоко ірраціонально, навіть фанатично, але це одна з багатьох причин, чому, на мою думку, путін просто не може відірватися від цієї війни», — каже експерт.

До війни путін пишався своєю здатністю спілкуватися з усіма гравцями Близького Сходу, але з того часу він втратив вплив і союзників. росія втратила свого найближчого союзника на Близькому Сході, Сирію. Потім інший її головний союзник у регіоні, Іран, минулого місяця зазнав серйозних збитків від авіаударів США та Ізраїлю. Війна також зробила російську економіку глибоко залежною від Китаю. Зараз росія витрачає майже 40% свого бюджету на оборону та безпеку.

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Нездатність путіна скористатися поступками Трампа створює передумови для нескінченної війни. Кремлівські аналітики знову зображують російську агресію як центральну частину месіанської боротьби рф проти США та Заходу.

Тим часом експерти вважають, що росія найближчими днями розпочне посилену літню наступальну операцію, взадіявши 160 000 військових, які зосереджуються поблизу лінії фронту.

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