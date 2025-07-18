Це все гра в довгу: експерт пояснив, що означають заяви та кроки Дональда Трампа щодо України

Останнім часом заяви президента США Дональда Трампа щодо України та її боротьби проти російських окупантів стають все більш суперечливими. Так, у відповідь на заяву президента рф володимира путіна про ескалацію протягом 60 днів, президент США дав йому 50 днів на укладення угоди.

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Військовий експерт Дмитро Снєгирьов бачить у цих, здавалося б, дивних заявах Дональда Трампа чіткий план щодо виснаження рф та примушення її до миру. За його словами, це особливо чітко видно на прикладі поставок зброї та військової техніки.

Так, співрозмовник «ФАКТІВ» нагадав інформацію видання Politico про нібито припинення США військово-технічної допомоги Україні, причому зроблено це, як і часто у Politico, з посиланням на анонімні джерела. На жаль, цю інформацію підхопило багато медіа, навіть не перевіривши.

За словами експерта, на четвертому році війни потрібно засвоїти: якщо у серйозних військово-політичних речах йдеться про «інформовані», але неназвані джерела, то ця інформація, швидше за все, однозначно належить до розряду ІПСО, розпочатої спецслужбами рф.

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Головна мета цього «вкиду» була очевидна: створення інформаційного тиску на українське керівництво. Водночас першими, хто коментував цей «вкид», були саме російські чиновники. А це вже друга ознака того, що повідомлення є російською інформаційно-психологічною спеціальною операцією.

Також на користь ІПСО, на думку Дмитра Снєгирьова, говорить і те, що за день до цього через медіа тиражувалася інформація про те, що Київ стане найнебезпечнішим містом в Україні через знекровлення Сил протиповітряної оборони.

— Ще одним моментом, що вказує, що за цим стоять російські спецслужби, є потужний комбінований повітряний удар по українській столиці як центру ухвалення рішень, завданий країною-агресором 4 липня. Водночас все відбувалося як підтвердження слів російського диктатора про те, що він «зупинятися не буде», — пояснив співрозмовник «ФАКТІВ».

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Гра на виснаження рф

Своєю чергою, так зване «призупинення» допомоги з боку США спростовано фактом поставок американських систем ППО, ракет Patriot, винищувачів F-16 та танків Abrams. Після розмови Трампа з російським диктатором США різко активізували процеси реекспорту озброєння з країн НАТО. Також експерт звертає увагу на те, що багато країн Європи та світу заявили про готовність передати техніку та зброю, зокрема американського виробництва, чого вони не робили раніше:

Австралія ще в жовтні 2024 року, за каденції президента Байдена, обіцяла передати Україні як військову допомогу 49 танків M1A1 Abrams і лише зі зміною президента США питання зрушило з мертвої точки;

Німеччина за інформацією генерал-майора Крістіана Фрейдинга, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві, передала Україні додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot американського виробництва, які були обіцяні Німеччиною. При цьому в Німеччині виробляють 240 ракет Patriot GEM-T на потужностях Raytheon і 550 MSE на потужностях Lockheed Martin;

Норвегія оголосила про передачу Україні систем ППО NASAMS. Крім того, Норвегія сприятиме виробництву ракет для NASAMS в Україні;

Бельгія заявила, що намагатиметься поставити Україні F-16 навіть раніше встановленого терміну, хоча раніше прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомляв про те, що передача Україні винищувачів F-16 затримається до наступного року;

Італія, яка раніше заперечувала наявність зброї для передачі Україні, несподівано заявила, що планує передати Україні 400 бронетранспортерів M113 в рамках чергового пакету військової допомоги. Але головне — передає зенітно-ракетний комплекс SAMP/T — європейський аналог американського Patriot;

міністр оборони ФРН під час недавнього візиту в Україну заявив, що Німеччина вже передбачила фінансування в 7 млрд євро на допомогу Україні цього року і планує додатково виділити ще 1,9 млрд євро, зокрема на фінансування виробництва українських далекобійних засобів ураження.

- І все це відбувається після передостанньої розмови Трампа з путіним. Отже, яке припинення військово-технічної допомоги нам намагаються вбити в голову? Це називається інтенсифікація військово-технічної допомоги, а не її зупинка, — пояснює експерт.

На думку Дмитра Снєгирьова, вся ця істерія навколо припинення військово-технічної допомоги була організована російською стороною напередодні останньої розмови Трампа з путіним з метою примусу України до територіальних поступок. Якщо росія в особі її диктатора продовжить демонструвати «непохитність», то, швидше за все, Трамп вдасться до своєї передвиборчої обіцянки: «Я передам Україні стільки зброї, що змусить росію сісти за стіл переговорів».

— Це не просто підтримка України, а чітка гра на виснаження ворога. Сьогоднішнє посилення темпів військово-технічної підтримки України з боку США — це не «зміна думки» Трампа, а продумана багатоходівка, де головна мета — змусити росію сісти за стіл переговорів. І це вже не просто військова, а комплексна геополітична операція, — підсумовує Дмитро Снєгирьов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дональд Трамп розглядає можливість надання нової фінансової допомоги Україні вперше з моменту свого вступу на посаду в січні.

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