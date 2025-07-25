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«Люблю»: Андрій Бєдняков вразив зізнанням
Популярний ведучий та блогер Андрій Бєдняков, який нещодавно розчулив мережу, показав, як він відпочиває. Разом з двома дітьми — донькою Ксенією та сином Остапом — він провів час в Одесі. Нагадаємо, на початку року стало відомо, що Бєдняков та акторка Настя Коротких розійшлися після 16 років подружнього життя.
На своїй сторінці у соціальній мережі Андрій виклав світлини з дітьми під час купання та прогулянок містом.
— Одесо! — звернувся Андрій. - Ти була вчасно. Дякую тобі. Побачимось. Люблю. Завжди твій… гість)
Відомо, що на початку літа Настя разом з дітьми повернулася до України з Америки, де перебувала з початку повномасштабного вторгнення. Зараз вона подорожує Італією. Підписники поділилися своїми враженнями від світлин та додали, що донька дуже схожа на тата.
«Боже, як же донька схожа на Вас, — зауважили у коментарях. - А син на Маму».
«Карапуз такий мілашка, а донечка вже така доросла красуня», — додали у мережі.
«На цих світлинах я побачив щасливого БАТЮ зі щасливими діточками», — поділилися враженнями.
«Думаю, що краще був би Маріуполь… але Одеса — це любов», — натякнули на те, що Андрій з Маріуполя.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що відомий актор вразив зізнанням.307
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