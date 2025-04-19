Реву: Андрій Бєдняков розчулив мережу спогадами про рідне місто

Популярний блогер та мандрівник Андрій Бєдняков, який оголосив про своє розлучення, сколихнув спогади своїх шанувальників. Відомо, що Андрій родом з Маріуполя і за п'ять днів до початку повномасштабного вторгнення росії він був у рідному місті. На своїй сторінці у соціальній мережі Андрій виклав зворушливий пост-зізнання про тугу за своїм Маріуполем і часами, які вже ніколи не повернуться. До спогадів додав світлину з минулого, на якій сидить біля моря з рибкою і насолоджується відпочинком.

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«Хочу додому, — написав Андрій. — Щоб ось так. Щоб туалет у дворі. Щоби чайки. Щоби море. Обіймаю кожну і кожного Маріупольця, які розкидані по всьому світу! Ми будемо вдома. Я в це вірю».

Андрій до великої війни насолоджується відпочинком у рідному Маріуполі

Своїм дописом Бєдняков викликав шалену кількість коментарів від тих, хто змушений зараз тікати зі своїх домівок через війну, яку розпочала росія.

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«Крим на звʼязку) пропоную так само в Євпаторії, але обіцяю, що поїдемо через Маріуполь», — додали у мережі.

«І пісок, щоб обов'язково, в труселях, в тапках, по всій хаті після моря був)», — поділилися думками.

«Хочу додому в наш рідний Маріуполь, бички, таранька суха з ікрою Віана))», — розчулили спогадами.

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«А я пів життя прожила в Києві, ніколи не була ні в Маріуполі, ні у Скадовську, ні в Донецьку… — зізналися у коментарях. — Хочу до вас в гості після Перемоги, сподіваюсь, що всі ми зустрінемось на вашому Азовському морі. Мрії збуваються, вірю, кожен допомагає як може».

«Харків-Київ, так само хочу, мрію, чекаю приїхати до Маріуполя, Донецьку, Луганську, Скадовську», — відреагували на допис.

«Точно так хочемо додому в Авдіївку, особливо коли скоро літо і це була традиція приїжджати додому влітку, та їхати на авдіївські Мальдіви», — підтримали Андрія.

«Почитала коменти і реву, — зізналися у мережі. — Обіймаю всіх і кожного, хто втратив свій рідний дім або близьких, хто в окупації, хто був вимушений тікати з однією валізою… Як боляче…»

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Раніше Андрій Бєдняков передав вражаючу суму для військових.

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