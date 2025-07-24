«Енджі від нього божеволіє»: Анджеліна Джолі та Джонні Депп таємно закрутили роман

Анджеліна Джолі та Бред Пітт, маючи спільних дітей, багато років уникали спілкування, але офіційно розійшлися лише рік тому. В той час як Бреда Пітта часто бачать разом із Інес де Рамон, в пресі почали циркулювати чутки про таємні зустрічі Анджеліни Джолі із іншою зіркою — Джонні Деппом.



Як стверджує Radar Online, Джонні Депп сподівається на серйозний роман із колишньою партнеркою по фільму.

Харизматичні актори, чия дружба розпочалася ще на зйомках фільму «Турист» у 2010 році, тепер, можливо, перейшли на новий рівень відносин.

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Коли Джолі та Депп вперше зустрілися на майданчику «Туриста», їхня хімія на екрані була настільки сильною, що чутки про можливий роман поповзли відразу. Однак тоді обидва заперечували подібні здогади — Джолі була одружена з Бредом Піттом, а Депп був у відносинах з Ванессою Параді. Але навіть після завершення зйомок вони залишилися близькими друзями, підтримуючи один одного у складні моменти. А їх було чимало у обох.

Зараз, коли вони вільні, інсайдери заявляють, що цих двох пов'язує щось більше, ніж дружба.

«Їм вдалося зустрітися в Лондоні та Лос-Анджелесі, і ніхто нічого не запідозрив, тому що вони обидва дуже потайливі і докладають усіх зусиль, щоб залишатися в тіні», — поділився інсайдер.



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Анонімне джерело відзначило, що зірка «Піратів Карибського моря» ось уже багато років має ніжні почуття до Джолі. Його оточення не виключає, що саме через Анджеліну актор свого часу закохався в Ембер Херд, побачивши в ній схожість із зіркою «Лари Крофт». При цьому, за словами інсайдерів, їхні почуття є взаємними.

«Енджі від нього божеволіє. Їм було дуже весело разом на зйомках ''Туриста'', і вона сказала, що він особливий хлопець — рідкісна, п'янка істота, яка інтригує та надихає її на творчість», — додало джерело.

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Варто зазначити, що такі чутки з'являються не вперше. Відразу після розлучення Анджеліни з Бредом Піттом почали говорити про те, що між акторами пробігла іскра. Джонні допомагав Енджі з шлюборозлучним процесом, радив адвоката. Крім того, була інформація, що Депп регулярно відвідує Джолі в її новому будинку, а діти актриси, особливо старший син Меддокс, чудово ставляться до нього.

Близькі до пари сподіваються, що зірки нарешті зможуть здобути щастя, адже в обох за плечима багато історій, що травмують.

Нагадаємо, з дитинства Джолі страждала від наслідків розлучення батьків — її батько, актор Джон Войт, зраджував матері, що залишило у дівчинки важкі емоційні шрами. У юності Анджеліна боролася з депресією, наркотичною залежністю та самоушкодженням.

Її перший шлюб із Джонні Лі Міллером тривав лише три роки. А другий — з Біллі Бобом Торнтоном — запам'ятався багатьом ексцентричними витівками. Наприклад, вони носили на шиї кулони із кров'ю один одного. Але справжньою трагедією став її союз із Бредом Піттом. Їхні стосунки почалися зі скандалу — публіка була впевнена, що Джолі зруйнувала шлюб актора з Дженніфер Еністон, а закінчилися гучним розлученням, звинуваченнями в домашньому насильстві та судами за опіку над дітьми.

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Особисте життя Деппа не менш драматичне. Його дитинство було затьмарено алкоголізмом батька, який знущався над членами сім'ї. Вже у 16 років майбутній актор пішов із дому та жив у машині друга, перебиваючись випадковими заробітками. В юності він захопився наркотиками та алкоголем. Перша дружина Деппа, гримерка Лорі Еллісон, познайомила молодика з Ніколасом Кейджем, що змінило його долю, але не позбавило внутрішніх демонів. Навіть успіх у кіно не приніс йому спокою: заручини з Вайноною Райдер закінчилася болючим розставанням, а татуювання «Вайнона назавжди» було пізніше перероблено у «Вино назавжди».

Але найважчі випробування чекали на Деппа у шлюбі з Ембер Херд. Їхні стосунки перетворилися на публічну війну із взаємними звинуваченнями в насильстві, судовими процесами та втратою репутації. Херд стверджувала, що чоловік бив її, а він звинувачував дружину в брехні та маніпуляціях — у результаті суд частково став на його бік, але кар'єра актора постраждала. Навіть після перемоги у суді Депп зізнавався, що цей досвід залишив у нього глибокі шрами.

Нагадаємо, що раніше Бред Пітт розповідав, від яких жінок він шаленів. І, до речі, це були не Дженніфер Еністон і не Анджеліна Джолі.

Фото з сайту masala.com

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