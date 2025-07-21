- 15:20 Хто допоміг Трампу змінити думку щодо України: німецький дипломат розкрив деталі
- 14:56 «А поговорити?» П'ять запитань, які має поставити поліцейським водій, у разі зупинки на дорозі
- 14:29 Шлях до миру полягає у посиленні постачання зброї до України, — експерт
- 14:25 Став відомий суперник «Шахтаря» у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи
- 13:59 Десь я в ній з’явлюся: Олександр Усик отримав неочікуваний подарунок
- 13:41 Президент призначив нових послів: хто представлятиме Україну за кордоном
- 13:40 Дональд Трамп і Сі Цзіньпін планують зустрітися: стало відомо, коли й де
- 13:26 «Динамо» дізналося можливого суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів: підсумки жеребкування
- 13:16 Квартира родини нардепа від «Слуги народу» згоріла внаслідок нічного удару по Києву
- 13:11 Гучна смерть в Іспанії: колишнього високопосадовця МВС України знайшли мертвим
- 12:51 Огірки кімчі від Пави: захочете їх готувати постійно
- 12:29 «Ідея виникла ще у лікарні, коли я вже взнав, що залишився сам»: хлопець, який через удар «шахеду» втратив батьків, написав книгу про пережите
Став відомий суперник «Шахтаря» у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи
У понеділок, 21 липня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів кинули жереб 3-го відбірного раунду Ліги Європи. Зокрема, своїх можливих опонентів дізналися володар Кубка України «Шахтар» та чемпіон країни «Динамо» (на випадок вильоту з Ліги чемпіонів).
Якщо підопічні турка Арди Турана зможуть пройти у 2-му раунді кваліфікації ЛЄ земляків свого тренера з «Бешикташа» (24 липня у Стамбулі та 31 липня у Кракові), то путівку до раунду плей-оф вони оскаржать у протистоянні з невдахою пари «Рейнджерс» (Шотландія) — «Панатинаїкос» (Греція). Перший матч гірники проведуть 7 серпня в гостях, поєдинок у відповідь — 14 серпня на своєму полі.
Що ж до київського «Динамо», то команда Олександра Шовковського у разі вильоту від чемпіона Мальти в Лізі чемпіонів перебереться до Ліги Європи, де зіграє з невдахою пари «Пафос» (Кіпр) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Перша зустріч — 7 серпня на своєму полі, поєдинок у відповідь — 14-го в гостях.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» вибив з Ліги Європи віцечемпіона Фінляндії «Ільвес».
Фото ФК «Шахтар»57
Читайте нас у Facebook
Стрільцям — «Туз Пентаклів», Рибам — «Туз Жезлів», а Близнюкам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 21 липня