Став відомий суперник «Шахтаря» у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи

У понеділок, 21 липня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів кинули жереб 3-го відбірного раунду Ліги Європи. Зокрема, своїх можливих опонентів дізналися володар Кубка України «Шахтар» та чемпіон країни «Динамо» (на випадок вильоту з Ліги чемпіонів).

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Якщо підопічні турка Арди Турана зможуть пройти у 2-му раунді кваліфікації ЛЄ земляків свого тренера з «Бешикташа» (24 липня у Стамбулі та 31 липня у Кракові), то путівку до раунду плей-оф вони оскаржать у протистоянні з невдахою пари «Рейнджерс» (Шотландія) — «Панатинаїкос» (Греція). Перший матч гірники проведуть 7 серпня в гостях, поєдинок у відповідь — 14 серпня на своєму полі.

Що ж до київського «Динамо», то команда Олександра Шовковського у разі вильоту від чемпіона Мальти в Лізі чемпіонів перебереться до Ліги Європи, де зіграє з невдахою пари «Пафос» (Кіпр) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Перша зустріч — 7 серпня на своєму полі, поєдинок у відповідь — 14-го в гостях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» вибив з Ліги Європи віцечемпіона Фінляндії «Ільвес».

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Фото ФК «Шахтар»

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