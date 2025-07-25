Ледь не втопився чи стало погано? З Кадировим стався інцидент у Туреччині

Правитель Чечні Рамзан Кадиров, який останнім часом майже не з'являється на публіці, але періодично публікуються його гучні заяви, зокрема, про нібито «захоплення „Ахматом“ населенного пункту на Сумщині», під час відпочинку у пятизірковому готелі у турецькому Бодрумі ледь не втопився.

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Інцидент стався у другій половині дня. Як повідомляють турецькі медіа, після того, як Кадиров зайшов у воду, він нібито почав задихатися та тонути. Співробітники готелю, які знаходилися поряд, відреагували на ситуацію та викликали бригаду медиків.

Кадирова, якому надали початкову медичну допомогу на пляжі, пізніше каретою «швидкої» доставили до приватної лікарні. Згідно з отриманою інформацією, після наданої допомоги він почувається добре.

Після того, як Кадиров певний час перебував під наглядом лікарів, в медзакладі заявили, що життю правителя Чечні нічого не загрожує.

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Варто відзначити, що чутки про стан здоров’я та важку хворобу Кадирова ходять давно. ЗМІ писали про проблеми з нирками та некроз підшлункової. Останнім часом Кадиров майже не з’являвся на публіці. Під час промов бувало він не міг чітко говорити та був із набряклостями.

Офіційно стан Кадирова не коментують, але його зникнення із публічного простору все ж таки натякає на важкий стан.

На тлі чуток про хворобу Кадиров почав готувати наступників. Члени його сім’ї займають усі високопоставлені посади в республіці. Кадирова не хвилює, що деяким із них навіть не виповнилося 18 років. Журналісти стверджують, що саме хвороби стали причиною таких рішучих дій правителя Чечні.

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Наразі Кадиров почав переоформлення бізнес-активів на своїх родичів. Ймовірним наступником може стати його неповнолітній син.

«Новая газета Европа» пише, що зараз перед Кадировим стоїть завдання переформатувати систему влади так, щоб зберегти за сім’єю контроль над силовими структурами і бізнес-активами. Крім того, йому потрібно заручитися особистими гарантіями від багаторічного правителя росії путіна для своїх рідних.

Фото з Вікіпедії

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