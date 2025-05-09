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Спроба вирівняти ситуацію: політолог пояснив, чому після путіна і кадиров заговорив про наступника
Глава Чечні, який злякався дрону під час таємного візиту до Маріуполя, після публікації чергової порції інформації про його скору смерть заявив, що сам просить путіна його звільнити. Бо «в іншого будуть нові ініціативи». На перший погляд — це виглядає так: або ляпнув не подумавши, або звернення до путіна: «Скажи, що ти мене не відпускаєш», вважає політолог Вадим Денисенко.
«Останнім часом стосунки путіна і кадирова були не найкращими. Зрештою, в останньому інтервʼю путін доволі жорстко пройшовся по героїчній ролі псковських десантників у чеченській війні. Вже рік кадиров не отримує економічних преференцій у вигляді націоналізованого майна, а ситуація з маркетплейсом Wildberries показала, що він не надійна „криша“. В той же час, путін закриває очі на те, що малолітній Адам кадиров очолює Раду безпеки Чечні», — отметил Денисенко.
Попередньо, вважає політолог, це все виглядає, як спроба путіна тримати кадирова на короткому повідку.
«Не те, щоб останній сильно стрибав, але в якийсь момент його стало забагато в інформпросторі. І зараз путін ставить його на місце. Про відставку мова навряд чи йде взагалі. Але це точно спроба кадирова „вирівняти“ ситуацію. Йому потрібна публічна реакція кремля (навіть пєскова). Інакше ті, кому він забезпечує „кришу“, можуть почати виходити з-під контролю», — каже експерт.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що кадиров не може втримати баланс між кремлем і Чечнею.93
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