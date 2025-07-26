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20 тисяч гривень готівки на кожного українця: у НБУ розповіли, скільки монет і банкнот припадає на 1 жителя країни
В той час як, за даними НБУ, в Україні сповільнилася інфляція, у готівковому обігу перебувають 859,9 млрд грн — 2,6 млрд банкнот та 15 млрд монет різного номіналу. Ця сума на 4,6% більша, ніж було на початку року — 822,4 млрд грн.
Такі дані наводить пресслужба НБУ в Telegram-каналі банку. За даними останнього, на кожного українця (41,2 млн) припадає 63 банкноти та 189 монет, тоді як на 1 січня їх було 63 та 186 відповідно.
Серед банкнот найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, найменше — номіналом 50 гривень (27,3% та 4,4% від загальної кількості в обігу відповідно).
Щодо монет, то в НБУ нагадали, що сьогодні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети чотирьох номіналів — 1, 2, 5 та 10 гривень. З них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше — номіналом 10 гривень (4,4% та 2% від загальної кількості в обігу відповідно).
Розмінні монети мають два номінали — 10 та 50 копійок (27,5% та 9,1% від загальної кількості в обігу відповідно). Якщо роль монет номіналом 10 копійок у готівкових розрахунках за товари та послуги поступово зменшується, то на монети номіналом 50 копійок зберігається постійний попит, зокрема з боку сфери торгівлі.
Цікаво, що при 859,9 млрд грн та 41,2 млн українців, на кожного з яких припадає по 63 банкноти з 2,6 млрд, виявиться, що на кожного українця припадає 20 873 гривні готівкою, при середній зарплаті в 25 000 гривень.71
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