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Тельцям — «Королева Мечів» та незалежність, Водоліям — «Місяць» та обережність: Таро-прогноз на 26 липня

19:33 25 липня 2025
Таро-прогноз на 26 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Представники чотирьох знаків зодіаку з нетерпінням чекають на серпень, адже цей місяць принесе їм великі гроші. А чого чекати від завтрашнього дня, 26 липня, розповідає прогноз карт Таро. Цей день буде особливо важливим для тих, хто готовий до змін та шукає нові можливості, пише slovofraza.com.

Козеріг — Верховний Жрець
Сьогодні вам належить проявити мудрість. Зверніться за порадою до досвідченої людини або станьте наставником для інших. День підходить для глибоких роздумів.

Водолій — Місяць
Будьте обережні, тому що день сповнений ілюзій. Не піддавайтеся страхам та не приймайте рішень на основі чуток. Приділіть час медитації.

Риби — Паж Денаріїв
На вас чекають нові ідеї та перспективні пропозиції. Проявіть ініціативу та готовність вчитися. Навіть невеликий крок у новому напрямку може принести успіх.

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Овен — Четвірка Денаріїв
Зосередьтеся на фінансах та ресурсах. Не чіпляйтеся за старе, якщо воно не приносить користі. День підходить для зміцнення позицій та планування майбутніх кроків.

Телець — Королева Мечів
Сьогодні проявіть незалежність. Будьте чесні та раціональні в словах. Цей день сприятливий для аналізу та порятунку від зайвого впливу з боку.

Близнюки — Паж Жезлів
Будьте уважні до нових можливостей та сигналів. На вас чекає несподівана пропозиція чи зустріч. Довіряйте своїй інтуїції, щоб відрізнити важливе від ілюзій.

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Рак — Туз Мечів
На вас чекає шанс на прорив. Дійте обдумано та рішуче. Не бійтеся відсівати зайве та концентруватися на головному.

Лев — П'ятірка Жезлів
Сьогодні вам належить довести свої сили. Не бійтеся конкуренції, вона допоможе розкрити ваш потенціал. Будьте впевнені у собі, але уникайте надмірного честолюбства.

Діва — Лицар Жезлів
Відчуєте сильне бажання діяти. Використовуйте свою енергію для реалізації креативних ідей. Уникайте хаосу та витрати сил на порожні справи.

Терези — Десятка Кубків
Вам карти обіцяють гармонію та радість. Цей день є сприятливим для зміцнення відносин з близькими. Діліться своїм щастям з іншими — це принесе вам ще більшу радість.

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Скорпіон — Двійка Кубків
На вас чекають нові емоції та теплі почуття. Вдалий момент для примирення та встановлення глибоких стосунків. Відкритість та щирість допоможуть вам набути гармонії.

Стрілець — Туз Денаріїв
Карти обіцяють шанс для фінансового чи професійного успіху. Зверніть увагу на нові пропозиції — вони можуть стати основою майбутніх досягнень.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, кого із знаків зодіаку липень виведе на новий шлях.

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