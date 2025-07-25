Тельцям — «Королева Мечів» та незалежність, Водоліям — «Місяць» та обережність: Таро-прогноз на 26 липня

Представники чотирьох знаків зодіаку з нетерпінням чекають на серпень, адже цей місяць принесе їм великі гроші. А чого чекати від завтрашнього дня, 26 липня, розповідає прогноз карт Таро. Цей день буде особливо важливим для тих, хто готовий до змін та шукає нові можливості, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Верховний Жрець

Сьогодні вам належить проявити мудрість. Зверніться за порадою до досвідченої людини або станьте наставником для інших. День підходить для глибоких роздумів.

Водолій — Місяць

Будьте обережні, тому що день сповнений ілюзій. Не піддавайтеся страхам та не приймайте рішень на основі чуток. Приділіть час медитації.

Риби — Паж Денаріїв

На вас чекають нові ідеї та перспективні пропозиції. Проявіть ініціативу та готовність вчитися. Навіть невеликий крок у новому напрямку може принести успіх.

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Овен — Четвірка Денаріїв

Зосередьтеся на фінансах та ресурсах. Не чіпляйтеся за старе, якщо воно не приносить користі. День підходить для зміцнення позицій та планування майбутніх кроків.

Телець — Королева Мечів

Сьогодні проявіть незалежність. Будьте чесні та раціональні в словах. Цей день сприятливий для аналізу та порятунку від зайвого впливу з боку.

Близнюки — Паж Жезлів

Будьте уважні до нових можливостей та сигналів. На вас чекає несподівана пропозиція чи зустріч. Довіряйте своїй інтуїції, щоб відрізнити важливе від ілюзій.

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Рак — Туз Мечів

На вас чекає шанс на прорив. Дійте обдумано та рішуче. Не бійтеся відсівати зайве та концентруватися на головному.

Лев — П'ятірка Жезлів

Сьогодні вам належить довести свої сили. Не бійтеся конкуренції, вона допоможе розкрити ваш потенціал. Будьте впевнені у собі, але уникайте надмірного честолюбства.

Діва — Лицар Жезлів

Відчуєте сильне бажання діяти. Використовуйте свою енергію для реалізації креативних ідей. Уникайте хаосу та витрати сил на порожні справи.

Терези — Десятка Кубків

Вам карти обіцяють гармонію та радість. Цей день є сприятливим для зміцнення відносин з близькими. Діліться своїм щастям з іншими — це принесе вам ще більшу радість.

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Скорпіон — Двійка Кубків

На вас чекають нові емоції та теплі почуття. Вдалий момент для примирення та встановлення глибоких стосунків. Відкритість та щирість допоможуть вам набути гармонії.

Стрілець — Туз Денаріїв

Карти обіцяють шанс для фінансового чи професійного успіху. Зверніть увагу на нові пропозиції — вони можуть стати основою майбутніх досягнень.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, кого із знаків зодіаку липень виведе на новий шлях.

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