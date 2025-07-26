Як не втратити пенсійну виплату: кому це загрожує і що потрібно робити

У той час, як деякі українці можуть отримати в серпні до 3100 гривень доплати до своєї пенсії, інші ці виплати можуть втратити. Йдеться про пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України або на тимчасово окупованих територіях.

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Як уникнути цього, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України та нагадує, що щороку до 31 грудня такі отримувачі пенсії мають пройти фізичну ідентифікацію.

Що таке фізична ідентифікація?

Фізична ідентифікація — це процедура встановлення ідентифікаційних даних на підставі перевірених документів. Її до 31 грудня кожного календарного року мають пройти пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які:

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проживають на тимчасово окупованих територіях;

тимчасово перебувають поза Україною.

Як пройти фізичну ідентифікацію?

Пройти ідентифікацію можна одним із способів:

Онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Можна авторизуватись в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього використовуйте кваліфікований електронний підпис «Дія.Підпис» («Дія ID»), створений у програмі «Дія».

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За допомогою відеоконференцзв'язку.

У визначені дату та час (за попередньою поданою заявою одержувача) можна пройти ідентифікацію під час сеансу відеоконференцзв'язку з працівником Пенсійного фонду України. Для цього потрібно пред'явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та відповісти на запитання. Відеоконференція проводиться за певними правилами із гарантіями безпеки особистих даних.

Подати заяву на ідентифікацію в режимі відеоконференцзв'язку можна через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнивши відповідний електронний бланк (докладніше за посиланням https://tinyurl.com/mr2pz2ea) або через контакт-центр Пенсійного фонду України, зателефонувавши за номерами: 0 800 503 753, (044) 281−08−70, (044) 281−08−71.

Через закордонні дипломатичні установи України.

Одержувач виплати, який тимчасово проживає за кордоном, може звернутися до посольства або консульства України, які видають документ про підтвердження перебування особи в живих.

Таке підтвердження потрібно надіслати до територіального органу Пенсійного фонду України поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю разом із заявою про продовження виплат, написаною в довільній формі.

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Зазначені документи також можна подати в електронному вигляді — через вебпортал Пенсійного фонду України, додавши сканкопії документів та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Важливо пам'ятати — жодної російської пенсії.

Ще одна з умов — повідомлення про неотримання виплат від росії. Так, особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали на підконтрольну Україні територію з них, виплата пенсій/страхових виплат здійснюється за умови неотримання таких виплат від рф.

Повідомити Пенсійний фонд України про факт неотримання пенсій та/або страхових виплат від рф можна одним із способів:

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (у рубриці «Дистанційне інформування», авторизувавшись за допомогою КЕП або з накладенням «Дія. Підпис»);

під час проведення відеоідентифікації;

особисто подавши заяву до будь-якого сервісного центру Фонду.

особисто у сервісному центрі або у банківській установі.

Якщо пенсіонер/одержувач страхової виплати, який має пройти ідентифікацію, може звернутися на підконтрольній території до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноваженого банку, через який отримує виплату, він може на прийомі пред'явити документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або ін.).

Тим часом більше половини українських пенсіонерів отримують пенсію, яка нижча за реальний прожитковий мінімум.

Фото: pixabay

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