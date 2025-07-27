Зібров, Козловський і Нікітюк у сідлі: відома блогерка влаштувала ковбойське свято за 3 мільйони гривень

Блогерка й інфлюенсерка Candy Superstar шокувала гостей своєю вечіркою в стилі Дикого Заходу. Ковбої на справжніх конях, парк розваг, родео, тир із реальною зброєю, серветки, пошиті на замовлення. А ще — ведуча Леся Нікітюк, яка щойно стала мамою.

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«Я забула про свій день народження. Була так занурена в роботу, що взагалі не планувала святкувати, — розповіла Candy Superstar. — А потім думаю: стоп. Я ж завжди мріяла про гучне, божевільне, ефектне свято. Ну то чого чекати? Я хочу жити зараз. Ми жили в селі, і грошей на свята не було. Жодних кульок, гостей чи тортів. Просто квіти — і все. Але в мені з того часу жила мрія: колись я буду жити яскраво. І я дотримала слова перед тією маленькою дівчинкою, якою була».

Локацію святкування будували дві доби. Все — від серветок до тирів — було вивірено до деталей. Іменинниця не хотіла банального банкету.

«Я обожнюю культуру різних країн. Америка — це про свободу, стиль, масштаб. Мені хотілося чогось сильного, з характером. І ковбойська тема — це була пряма влучна стріла», — пояснила вона.

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Гостей зустрічали актори в образах ковбоїв на живих конях. Далі — тир, родео-бик, інші атракціони та повністю збудоване містечко в стилі вестерну. Найгучніший момент вечора — поява ведучої. І це була не хто-небудь, а Леся Нікітюк. Потім на сцену вийшов Павло Зібров з легендарною піснею «День народження».

Але головним подарунком вечора став виступ Віталія Козловського. Разом із Candy він виконав «Пінаколаду» на сцені, а під час задування свічок заспівав «Happy Birthday».

Вечірка обійшлася в шалені 3 мільйони гривень.

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Подарунків, додала блогерка, було стільки, що не помістилися в авто. Серед найяскравіших — окуляри Cartier Clash за 70 тисяч гривень від учениці, яка стала подругою, пісня від блогерів-мільйонників Діми Варварука та Іри Пістрюги, десятки парфумів.

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